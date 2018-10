Opel Abgasskandal - Rechtsanwälte erheben erste Klagen gegen Opel, was Geschädigte jetzt tun können

Lahr (ots) - Am 15.10.2018 wurde bekannt, dass dieStaatsanwaltschaft die Opel Standorte Kaiserslautern und Rüsselsheimdurchsuchte wegen des Verdachts der Abgasmanipulation bei diesenFahrzeugen. Es bestehe der Anfangsverdacht des Betruges. Deshalbhaben Ermittler des Landeskriminalamts die Büroräume durchsucht.Betroffen sein sollen die Modelle Insignia, Cascada und Zafira derJahre 2012, 2014 und 2017.Außerdem wird berichtet, dass ein amtlicher Rückruf durch dasKraftfahrtbundesamt unmittelbar bevorstehe. Opel weist die Vorwürfezurück. Durch das Bundesverkehrsministerium wurde bereits in diesemJahr eine amtliche Anhörung eingeleitet. Das Ministerium teilt mit,dass diese Anhörung zeitlich verschleppt worden sei. Jetzt drohe deramtliche Rückruf. Sollte dieser kommen, müssen die Geschädigtenvoraussichtlich ein Softwareupdate aufspielen lassen, um einerStilllegung des Fahrzeugs zu entgehen. Welche Folgen diesesSoftwareupdate für das Fahrzeug haben wird, ist unklar.Es ist derzeit nur eines klar: Sollte sich herausstellen, dassOpel tatsächlich manipuliert hat, stehen dem GeschädigtenSchadensersatzansprüche zu. Die Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH, die im Abgasskandals eine derführenden Kanzleien ist und bereits mehr als 7000 Klagen gegenHersteller, Autobanken, Leasinggesellschaften und Händler erhobenhat, konnte bereits massenhaft Urteile gegen Händler, Hersteller undBanken zugunsten der Geschädigten erstreiten. Die Rechtsanwälte Dr.Ralf Stoll und Ralph Sauer führen außerdem in einerSpezialgesellschaft für den Verbraucherzentrale Bundesverband inKooperation mit dem ADAC die Musterfeststellungsklage gegen dieVolkswagen AG. Den Geschädigten steht ein Anspruch auf Schadensersatzzu. Entweder erhalten diese einen Einmalbetrag in Höhe derWertminderung oder sie können das Fahrzeug zurückgeben. Bei einemfinanzierten Vertrag besteht sogar die Möglichkeit, das Fahrzeug ohneZahlung einer Nutzungsentschädigung zurückgeben zu können. Dies haterst kürzlich das Landgericht Ravensburg entschieden. Geschädigte desOpel-Dieselskandals sollten sich daher dringend anwaltlich beratenlassen.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hataufgrund der sehr guten Erfolgsaussichten bereits erste Klageneingereicht. Vor dem Landgericht Offenburg wurde bundesweit die ersteKlage gegen Opel auf Schadensersatz wegen des Verdachts derManipulation eines Opel Insignia eingereicht (http://ots.de/mq7NS0).Gegen die Opel Leasing GmbH wurde bereits im September 2018 eineKlage eingereicht, weil der Kläger der Ansicht ist, dass er nichtausreichend über sein Widerrufsrecht belehrt wurde. Die Chancen füreinen Prozesserfolg stehen sehr gut.Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHhandelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht umeine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- undKapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 200 Gerichtsverfahrengegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 3.000Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als7.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit. In demrenommierten JUVE Handbuch 2017/2018 wird die Kanzlei in der RubrikKonfliktlösung - Dispute Resolution, gesellschaftsrechtlicheStreitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger). Die Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauerwerden in einer Spezialgesellschaft die ersteMusterfeststellungsklage gegen die Volkwagen AG für denVerbraucherzentrale Bundesverband e.V. führen.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell