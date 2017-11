Opec erhöht Nachfrageprognose für 2018

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WIEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat vor dem Hintergrund einer anziehenden Weltwirtschaft die Prognose für die Nachfrage nach Rohöl aus den Mitgliedsstaaten erhöht. Für das kommende Jahr rechnet das Kartell mit einer Nachfrage nach Opec-Öl in einem Volumen von durchschnittlich 33,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag, hieß es in dem am Montag veröffentlichen Monatsbericht.



Damit erhöhte die Opec ihre Nachfrageprognose um täglich 0,4 Millionen Barrel.

Ende des Monats steht das nächste Treffen der Opec-Staaten auf dem Programm. Führende Mitglieder des Kartells haben bereits deutlich gemacht, dass sie eine Verlängerung der Förderbegrenzung anstreben. Gemeinsam mit weiteren wichtigen Öl-Staaten wie zum Beispiel Russland haben sie seit Beginn des Jahres ihre Produktion gekürzt. Die Gesamtfördermenge der Opec soll 32,5 Millionen Barrel pro Tag nicht überschreiten. Allerdings gehen Schätzungen davon aus, dass die selbst gesetzte Obergrenze zuletzt überschritten wurde.

Die Begrenzung der Fördermenge zur Stützung der Ölpreise gilt noch bis März kommenden Jahres. Am Markt wird erwartet, dass die Vereinbarung beim Opec-Treffen bis Ende 2018 verlängert werden könnte./jkr/jsl/stb