Opaganib von RedHill Biopharma zeigt signifikante Verringerung der Nierenfibrose

Covid-19- und langzeit Covid-Patienten haben ein erhöhtes Risiko, Nierenschäden zu entwickeln- Opaganib verringerte die Nierenfibrose in einem präklinischen In-vivo-Modell erheblich- Die Nierenfibrose ist ein fortschreitender Prozess, der bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) auftritt und schließlich zu Nierenversagen im Endstadium führen kann- Opaganib ist ein neuartiger, oral einzunehmender Medikamentenkandidat im späten klinischen Stadium mit doppelter entzündungshemmender und antiviraler Wirkung und hat bereits eine starke Hemmung gegen bedenkliche Varianten, einschließlich Delta- Die globale Phase-II/III-Studie mit Opaganib als Tablette bei hospitalisierten Covid-19-Patienten mit 475 Patienten hat die Behandlungs- und Nachbeobachtungsphase abgeschlossen.RedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/) (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, gab heute die Ergebnisse einer neuen präklinischen Studie bekannt, in der die Wirksamkeit von Opaganib (ABC294640)[1] bei der signifikanten Verringerung der Nierenfibrose in einem Modell der interstitiellen Nierenfibrose, die durch eine einseitige Harnleiterobstruktion verursacht wurde, nachgewiesen wurde. Berichten zufolge kommt es bei über 20 % der hospitalisierten Covid-19-Patienten zu akutem Nierenversagen[2].Nierenfibrose führt in der Regel zu einem Verlust der Gewebefunktion und anschließendem Organversagen mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Neue therapeutische kleine Moleküle zur Beeinflussung der Fibrose werden dringend benötigt. Ziel der in vivo-Wirksamkeitsstudie war es, die Wirkung von Opaganib auf Nierenentzündung und Fibrose in einem Modell mit einseitiger Harnleiterobstruktion (UUO) - einem gut charakterisierten Modell für Nierenfibrose - zu überprüfen. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Opaganib die Nierenfibrose deutlich verringert."Ein letzter, häufig vorkommender Weg bei chronischen Nierenerkrankungen ist die Fibrose, die Bildung von innerem Narbengewebe, die verheerende Auswirkungen haben und schließlich zu Nierenversagen im Endstadium führen kann. Diese neuen präklinischen Daten, die die Fähigkeit von Opaganib, die Nierenfibrose zu verringern, zusammen mit den beobachteten entzündungshemmenden Eigenschaften belegen, positionieren Opaganib als potenzielle neue Therapie für die Millionen von Patienten, die an chronischen Nierenerkrankungen leiden, und möglicherweise auch für Covid-19-Patienten mit akutem Nierenversagen (AKI), bei denen ein Risiko für die Entwicklung einer Nierenfibrose besteht", sagte Dr. Reza Fathi, Senior VP, F&E bei RedHill. "Die Nierenschädigung und das damit verbundene Fortschreiten der Fibrose ist ein wichtiger Aspekt sowohl in der akuten Phase von Covid-19 als auch in der Langzeit Covid-Phase. Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass die Nieren nach einer akuten Nierenschädigung, von der wir wissen, dass sie eine Folge einer Covid-19-Infektion sein kann, oft nicht in der Lage sind, sich selbst richtig zu heilen, und dass die Sphingosinkinase-2 (SK2), die von Opaganib gehemmt wird, an diesem Prozess beteiligt ist. Diese Ergebnisse sind eine weitere Unterstützung für die umfangreichen Arbeiten, die wir mit Opaganib bei Covid-19 durchführen. Wir erwarten, dass wir mit den anstehenden Ergebnissen mehr über die Nierenwerte von hospitalisierten Covid-19-Patienten erfahren, die in unserer globalen Phase-II/III-Studie mit Opaganib behandelt wurden."Die Nierenfibrose, eine häufige Folge der chronischen Nierenerkrankung (CKD), ist durch eine übermäßige Anhäufung und Ablagerung von Komponenten der extrazellulären Matrix (ECM) und fibrösem Gewebe gekennzeichnet. Nierenfibrose kann schließlich zu Nierenversagen im Endstadium führen, einer verheerenden Erkrankung, die eine Dialyse oder Nierentransplantation erfordert. CKD ist eine sehr häufige Krankheit, von der 15 % der Erwachsenen in den USA betroffen sind[3].Jüngste Studien haben ergeben, dass bei Patienten, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, ein erhöhtes Risiko besteht, Nierenschäden sowie chronische Nierenerkrankungen und Nierenerkrankungen im Endstadium zu entwickeln, die mit Morbidität und Mortalität bei diesen Patienten einhergehen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Überlebende von Covid-19 über die akute Phase der Krankheit hinaus ein erhöhtes Risiko haben, eine schwere Nierenerkrankung wie CKD zu entwickeln, auch wenn sie nicht stationär behandelt werden mussten. Darüber hinaus deuten Daten darauf hin, dass bei etwa 10 % der mit Covid-19 infizierten Personen eine langwierige Covid-Erkrankung (postakute Folgen) auftreten kann, die möglicherweise mit akuten nierenbezogenen Folgen verbunden ist[4].Opaganib, ein führendes neuartiges niedermolekulares orales Prüfpräparat in der Entwicklung für die Behandlung von Covid-19, ist ein einzigartiges, auf den Wirt ausgerichtetes, duales antivirales und entzündungshemmendes Medikament, das auf die Ursache und Wirkung von Covid-19 einwirkt. Man nimmt an, dass es seine antivirale Wirkung durch die selektive Hemmung von SK2 entfaltet, einem Schlüsselenzym, das in menschlichen Zellen produziert wird und vom Virus zur Unterstützung seiner Replikation rekrutiert werden kann. Die globale Phase-II/III-Studie von Opaganib mit 475 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, hat ihre Behandlungs- und Nachbeobachtungsphase abgeschlossen, und die ersten Ergebnisse der Studie stehen kurz bevor.Die Auswertungen der verblindeten Intubations- und Sterblichkeitsraten aus der Phase-II/III-Studie waren ermutigend im Vergleich zu den berichteten Sterblichkeitsraten aus großen Plattformstudien wie RECOVERY und anderen Studien mit ähnlichen Patientenpopulationen[5]. Darüber hinaus hat die Phase-II/III-Studie mit Opaganib vier Überprüfungen durch das Data Safety Monitoring Board sowie eine Futility-Überprüfung bestanden, wodurch sich die Gesamtdatenbank zur Sicherheit von Opaganib auf mehr als 460 Patienten und gesunde Probanden erweitert. Opaganib hatte zuvor in den USA positive Phase-II-Daten bei Patienten mit schwerem Covid-19 geliefert, die kürzlich in medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.23.21262464v1) veröffentlicht wurden. Darüber hinaus gibt es in Israel und der Schweiz Erfahrungen mit der Anwendung von Opaganib im Rahmen von Ausnahmeregelungen (compassionate use).Informationen zu Opaganib (ABC294640[3])Opaganib, ein neuer chemischer Wirkstoff, ist ein patentrechtlich geschützter, oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor, der sowohl entzündungshemmend als auch antiviral wirkt. Opaganib zielt auf den Wirt ab und dürfte gegen neu auftretende Virusvarianten wirksam sein, da es bereits eine starke Hemmung gegen besorgniserregende Varianten, einschließlich Delta, gezeigt hat. Opaganib hat auch eine krebshemmende Wirkung und positive präklinische Ergebnisse bei Nierenfibrose gezeigt und hat außerdem das Potenzial, bei verschiedenen onkologischen, viralen, entzündlichen und gastrointestinalen Indikationen eingesetzt zu werden.Opaganib wird als Behandlung für Covid-19 Pneumonie in einer globalen Phase-II/III-Studie evaluiert, die jetzt die Behandlung und Nachbeobachtung der Patienten abgeschlossen hat und deren erste Ergebnisse in Kürze vorliegen werden. Opaganib lieferte zuvor positive US-Daten der Phase II bei Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung, die kürzlich in medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.23.21262464v1) veröffentlicht wurden.Opaganib hat von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung des Gallengangskarzinoms erhalten und wird derzeit in einer Phase-IIa-Studie bei fortgeschrittenem Gallengangskarzinom und in einer Phase-II-Studie bei Prostatakrebs untersucht. Basierend auf einer vorläufigen Überprüfung von teilweise ungeprüften Daten hat die laufende Studie bei Prostatakrebs ihren primären Endpunkt erreicht. Die Aufnahme der Patienten, die Behandlung und die Analyse in dieser Studie sind noch nicht abgeschlossen.Opaganib zeigte eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das Verursacher-Virus von Covid-19. Die Virusreplikation in einem in vitro-Modell des menschlichen Lungenbronchialgewebes wird gehemmt. Darüber hinaus haben präklinische in vivo-Studien das Potenzial von Opaganib zur Linderung entzündlicher Lungenerkrankungen wie Lungenentzündungen gezeigt und eine Verringerung der Sterblichkeitsrate bei Grippevirusinfektionen sowie eine Verbesserung von Pseudomonas aeruginosa-induzierten Lungenverletzungen durch Senkung der IL-6- und TNF-alpha-Werte in bronchoalveolären Lavageflüssigkeiten[6] belegt.Die laufenden klinischen Studien mit Opaganib sind auf www.ClinicalTrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov/) registriert, einem webbasierten Dienst des US-amerikanischen National Institute of Health, der der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über öffentlich und privat unterstützte klinische Studien bietet.Informationen zu RedHill BiopharmaRedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich vornehmlich auf gastrointestinale Erkrankungen spezialisiert hat. RedHill fördert die Magen-Darm-Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen [12], Talicia® zur Behandlung von Infektionen mit Helicobacter pylori (H. pylori) bei Erwachsenen[13] und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[14]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (I) RHB-204, mit einer laufenden Phase-III-Studie zur Erkrankung der pulmonalen nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (ABC294640), ein erstklassiger selektiver SK2-Inhibitor, der auf mehrere Indikationen mit positiven Covid-19-Daten der Phase II abzielt, und ein laufendes Phase-II/III-Programm für Covid-19- und Phase-II-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom; (iii) RHB-107 (Upamostat), ein Serin-Protease-Inhibitor in einer US-amerikanischen Phase-II/III-Studie als Behandlung gegen symptomatisches Covid-19, der auf mehrere andere Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104 mit positiven Ergebnissen einer ersten Phase-III-Studie zur Morbus Crohn; (v) RHB-102 (Bekinda®) mit positiven Ergebnissen einer Phase-III-Studie zur akuten Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen einer Phase-II-Studie zur IBS-D; und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHill_DE.HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases

[1] Opaganib ist ein neues Prüfpräparat, das nicht für den kommerziellen Vertrieb erhältlich ist.[2] Nadim, M.K., Forni, L.G., Mehta, R.L. et al. COVID-19-associated acute kidney injury: consensus report of the 25th Acute Disease Quality Initiative (ADQI) Workgroup. Nat Rev Nephrol 16, 747-764 (2020).[3] Centers for Disease Control and Prevention - Chronic Kidney Disease in the United States, 2021[4] Bowe B, Xie Y, Xu E, Al-Aly Z, Kidney Outcomes in Long COVID. JASN Sep 2021[5] Based on preliminary blinded blended data from 463 patients. Das Unternehmen hat keine Head-to-Head-Vergleichsstudie in der gleichen Patientenpopulation durchgeführt. Der theoretische Vergleich zwischen der globalen Phase-II/III-Studie mit Opaganib und den berichteten Sterblichkeitsraten aus großen Plattformstudien wie RECOVERY und anderen Studien in ähnlichen Patientenpopulationen dient als allgemeiner Richtwert und sollte nicht als direkter und/oder anwendbarer Vergleich ausgelegt werden, als ob das Unternehmen eine Head-to-Head-Vergleichsstudie durchgeführt hätte.[6] Xia C. et al. 