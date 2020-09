Onyx CenterSource setzt OnyxComp in Partnerschaft mit dem Skift Recovery Index ein

Dallas (ots/PRNewswire) - Onyx CenterSource (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2929537-1&h=1269372954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2929537-1%26h%3D2522148405%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252F%26a%3DOnyx%2BCenterSource&a=Onyx+CenterSource), ein weltweit führender Anbieter für den B2B-Zahlungsverkehr und Business Intelligence für das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Partner am Skift Recovery Index (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2929537-1&h=2376812167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2929537-1%26h%3D1972304408%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresearch.skift.com%252Frecovery%252F%26a%3DSkift%2BRecovery%2BIndex&a=Skift+Recovery+Index), einer Echtzeit-Messung der Erholung der Reisebranche, beteiligt ist.Der monatliche Index - herausgegeben von Skift, einem Medienunternehmen, das Nachrichten-, Forschungs- und Marketing-Dienstleistungen für die Reisebranche anbietet - verwendet Schlüsselindikatoren von Datenpartnern, um einen Erholungswert zu berechnen, den Branchenführer zur Steuerung strategischer Planungsinitiativen nutzen können. Onyx wird mit seiner selbst entwickelten OnyxComp-Lösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2929537-1&h=2266698942&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2929537-1%26h%3D2360576761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252Fhotels%252Fanalytic-data-services%252F%26a%3DOnyxComp%2Bsolution&a=OnyxComp-L%C3%B6sung) wöchentliche Datensätze für eine Reihe von Ländern rund um den Globus bereitstellen."Unsere Expertise und Daten nutzen zu können, um den Markt durch den Aufschwung zu führen, ist der Kern unseres kundenorientierten Ansatzes", erläuterte Mark Dubrow, CEO von Onyx CenterSource. "Wir hoffen, dass unser Beitrag zum Index dazu beitragen wird, einen umfassenden Überblick über den Zustand unserer Branche zu geben, während sich diese von der Pandemie erholt."Als einziger Zahlungsdienstleister, der zum Index beiträgt, bietet Onyx Einblicke in Hotels und Reisebüros, die sich aus seiner einzigartigen Rolle ergeben, die beide Seiten des Zahlungsvorgangs unterstützt. Zusätzlich zum monatlichen Erholungsgrad wird Skift die OnyxComp-Daten weiter nutzen, um den Index nach Branchensegmenten und Ländern aufzuschlüsseln und so verwertbare Erkenntnisse und einen detaillierten Überblick über die Erholung zu erhalten."Für unsere Kunden ist der Zugang zu robusten Daten entscheidend, wenn sie fundierte Geschäftsentscheidungen treffen", betonte Steve Reynolds, Chief Information Officer von Onyx. "Wir freuen uns, dass unsere OnyxComp-Lösung von Skift genutzt wird, um den Unternehmen der Reisebranche im weiteren Sinne dabei zu helfen, sich einen Überblick über die Erholung zu verschaffen."Weitere Informationen darüber, wie die analytischen Datendienstleistungen von Onyx und OnyxComp Hotels und Reisebüros auf dem Weg zur Erholung unterstützen können, finden Sie unter www.onyxcentersource.com/hotels/analytic-data-services (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2929537-1&h=2137042735&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2929537-1%26h%3D2332027401%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252Fhotels%252Fanalytic-data-services%26a%3Dwww.onyxcentersource.com%252Fhotels%252Fanalytic-data-services&a=www.onyxcentersource.com%2Fhotels%2Fanalytic-data-services).Informationen zu Onyx CenterSourceOnyx CenterSource ist ein weltweit führender Anbieter für den B2B-Zahlungsverkehr und Business Intelligence-Lösungen für das Gastgewerbe. Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu seinen Partnern aufzubauen, und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, qualitativ hochwertigen Kundenservice, fundierte Einsichten und kosteneffiziente Lösungen anzubieten. Das 1992 gegründete Unternehmen wickelt jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar ab und arbeitet mit über 150.000 Hotels sowie 200.000 Buchungsplattformen und Reisebüros in 160 Ländern zusammen Neben der Zentrale in Dallas verfügt Onyx CenterSource über Niederlassungen im spanischen Sevilla und im norwegischen Tønsberg.Pressekontakt:Rich RobertsRDR PR LLCrich@rdrpr.com717-903-0015Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1202139/Onyx_CenterSource_Logo.jpgOriginal-Content von: Onyx CenterSource, übermittelt durch news aktuell