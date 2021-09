Onyx CenterSource entwickelt Zahlungsplattform für die Tochtergesellschaften von Booking.com

Dallas (ots/PRNewswire) -Onyx CenterSource (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3295293-1&h=3847033285&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3295293-1%26h%3D2562040995%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252F%26a%3DOnyx%2BCenterSource&a=Onyx+CenterSource), ein weltweit führender Anbieter von B2B-Zahlungen und Business Intelligence für das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass es eine Zahlungsplattform für Reisebüros einführen wird, die als Tochtergesellschaften von Booking.com, einem der weltweit größten Online-Reisemarktplätze, arbeiten.Die neue Plattform, die in Verbindung mit der bestehenden Amadeus-Integration von Booking.com entwickelt wurde, wird es Reisebüros ermöglichen, einfach und sicher Zahlungen für ihren Umsatzanteil an abgeschlossenen Aufenthalten zu erhalten, die über die Plattform gebucht wurden."Onyx ist Marktführer bei Zahlungslösungen für Hotels und Reisebüros, und wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit Booking.com zusammen", so Tony Wagner, Leitender Vizepräsident für kommerzielle und strategische Beziehungen bei Onyx. "Während wir weiter in den Zahlungsbereich hineinwachsen, erfüllt diese neue Lösung einen großen Bedarf für einen unserer Top-Kunden: eine Plattform, die nahtlos und weltweit "Revshare"-Zahlungen an Tochtergesellschaften von Reisebüros ermöglicht.""Booking.com war schon immer ein Vorreiter bei der Innovation von Angeboten für Tochtergesellschaften, so dass die Einführung des neuen Zahlungstools für ihre Tochtergesellschaften Sinn macht - insbesondere, da die Erholung der Branche an Fahrt gewinnt."Wagner sagte, dass die Lösung, die speziell für die Anforderungen von Booking.com konfiguriert wurde, Reisebüros helfen kann, sich von der Pandemie zu erholen, indem sie automatisierte, papierlose Revshare-Auszahlungen ermöglicht. Onyx plant, in den nächsten 12 Monaten weitere kundenspezifische Plattformen einzuführen."Tochtergesellschaften von Reisebüros, die sich über das Online-Portal anmelden, erhalten ihre Auszahlungen für berechtigte Buchungen ab diesem Tag automatisch, so dass sie sich darauf konzentrieren können, ihr Reisegeschäft wieder aufzubauen, während sich der Markt erholt", sagte Wagner. "Darüber hinaus können Abonnenten der Tochtergesellschaft Reisebüros Booking.com-Transaktionen in die RecoverPro-Transaktionsabgleichslösung von Onyx einfügen, um die Sichtbarkeit von Aufenthaltstransaktionen und Erträgen zu verbessern".Thibaut Leroux, Booking.com Leitender Manager, Unternehmenspartnerschaften, sagte, dass das Unternehmen verpflichtet ist, seinen Tochtergesellschaften Reisebüros "innovative, einfach zu bedienende Tools und Programme zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, Unterkunftsreservierungen für ihre Kunden zu arrangieren und zu verwalten.""Diese neue zuverlässige Zahlungsplattform nutzt die allerneueste Technologie, um sicherzustellen, dass unsere Tochtergesellschaften in der Lage sind, nahtlos Revshare-Zahlungen für ihre berechtigten Affiliate-Buchungen zu erhalten - eine Schlüsselpriorität für die Branche, da sich die Welt wieder für Reisen öffnet."Weitere Informationen zu den Zahlungslösungen von Onyx finden Sie unter: https://www.onyxcentersource.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3295293-1&h=540018495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3295293-1%26h%3D2753080883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.onyxcentersource.com%2F)Informationen zu Onyx CenterSourceOnyx CenterSource ist ein weltweit führender Anbieter für den B2B-Zahlungsverkehr und Business Intelligence-Lösungen für das Gastgewerbe. Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu seinen Partnern aufzubauen, und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, qualitativ hochwertigen Kundenservice, fundierte Einsichten und kosteneffiziente Lösungen anzubieten. Das 1992 gegründete Unternehmen wickelt jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar ab und arbeitet mit über 150.000 Hotels sowie 200.000 Buchungsplattformen und Reisebüros in 160 Ländern zusammen Neben dem Hauptsitz in Dallas unterhält Onyx CenterSource regionale Zentren in Sevilla, Spanien, Tønsberg, Norwegen, und Manila, Philippinen. RecoverPro ist eine Handelsmarke von Onyx CenterSource.Informationen zu Booking.com:Teil der Booking Holdings Inc. Booking.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, es für jeden einfacher zu machen, die Welt zu erleben. Durch die Investition in die Technologie, die hilft, die Reibung aus dem Reisen zu nehmen, verbindet Booking.com nahtlos Millionen von Reisenden mit unvergesslichen Erlebnissen, eine Reihe von Transportmöglichkeiten und unglaubliche Orte zu bleiben - von Wohnungen zu Hotels und vieles mehr. Als einer der weltweit größten Reisemarktplätze sowohl für etablierte Marken als auch für Unternehmer jeder Größe ermöglicht Booking.com Immobilien auf der ganzen Welt, ein globales Publikum zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen. Booking.com ist in 44 Sprachen verfügbar und bietet insgesamt mehr als 28 Millionen gemeldete Unterkunftsangebote, darunter mehr als 6,6 Millionen Angebote von Häusern, Wohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1202139/Onyx_CenterSource_Logo.jpgOriginal-Content von: Onyx CenterSource, übermittelt durch news aktuell