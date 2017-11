Ontario Teachers schließt neue Investment-Partnerschaft mit den Flughäfen Bristol und Birmingham

London (ots/PRNewswire) -Australiens TCorp und Sunsuper werden Anteile von Ontario Teachersan zwei der führenden regionalen Flughäfen Großbritanniens erwerbenOntario Teachers Pension Plan ("Ontario Teachers"), dieaustralische New South Wales Treasury Corporation ("TCorp") undSunsuper Superannuation Fund ("Sunsuper") geben bekannt, dass sieInvestitionspartner von zwei der führenden RegionalflughäfenGroßbritanniens, Bristol Airport and Birmingham Airport, werden.Ontario Teachers hat eine endgültige Vereinbarung getroffen,wonach das Unternehmen 30 % seiner Anteile an den Flughäfen Bristolund Birmingham an TCorp als Treuhänder von TCorpIM Direct InvestmentFund E und Sunsuper Pty Limited als Treuhänder von Sunsuper veräußernwird. Sowohl TCorp als auch Sunsuper werden jeweils 15 % der Anteilevon Ontario Teachers an Bristol Airport und Birmingham Airporterwerben. Nach Abschluss werden Ontario Teachers, TCorp und Sunsuperjeweils 70,0 %, 15,0 % und 15,0 % an Bristol Airport und 33,8 %, 7,2% und 7,2 % an Birmingham Airport besitzen.Ontario Teachers ist Kanadas größter Rentenplan für eineneinzelnen Berufsstand. TCorp ist der Arm auf den Finanzmärkten desöffentlichen Sektors in New South Wales, Australien, und Sunsuper isteine der größten und am schnellsten wachsenden PensionskassenAustraliens."Mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, die neue Ideen,Kapital und Expertise mitbringen, ist der Schlüssel für unsereerweiterte Investitionsstrategie", sagte Andrew Claerhout, SeniorManaging Director, Infrastructure and Natural Resources bei OntarioTeachers. "Wir freuen uns darauf, TCorp und Sunsuper als Aktionäre zuhaben, zusammen mit den starken Teams in Bristol und Birmingham undmit der nachhaltiger Partnerschaft von Ontario Teachers mit denAktionären der Bezirksverwaltung in Birmingham. Unter der neuenAktionärsstruktur werden wir uns weiterhin auf langfristigeWertschöpfung für alle Interessenvertreter konzentrieren,einschließlich der 19 Millionen Fluggäste, die jedes Jahr über diesebeiden Flughäfen reisen."Ontario Teachers ist der größte private Investor in EuropasFlughäfen, mit Beteiligungen an fünf Freehold-Flughäfen: Kopenhagen,Brüssel, Bristol, Birmingham und London City Airport. OntarioTeachers ist seit 2001 ein Investor der Flughäfen Bristol andBirmingham und hat seine Anteile 2014 auf 100 % (Bristol) und 48,25 %(Birmingham) erhöht und beabsichtigt, neue Partner miteinzubeziehen."Außer den attraktiven Investitionseigenschaften der einzelnenFlughäfen war TCorp vor allem an dieser Investition interessiert, dasich die Gelegenheit bot, Partner von Ontario Teachers Pension Planund Sunsuper zu werden, die beide erfahrene und gleichgesinnteglobale Infrastruktur-Investoren sind," sagte Stewart Brentnall,TCorp Chief Investment Officer. "Wir sind hocherfreut, mit unserenPartnern zusammenzuarbeiten, nicht nur bei dieser Investition,sondern auch bei künftigen Gelegenheiten. TCorp verfolgt dieStrategie, langfristige Beziehungen mit anderen anspruchsvollenInvestoren aufzubauen, von denen wir glauben, dass sie uns helfenwerden, unseren Kunden und Mitgliedern einen Wert zu liefern, sowohlbei der Verwaltung von existierenden Investitionen als auch bei derIdentifizierung von neuen Interaktionsmöglichkeiten.""Sunsuper ist ein erfahrener Investor im australischenFlughafensektor und wir sind hocherfreut, unser bestehendes Portfoliozu erweitern, indem wir Anteile an den zwei qualitativ hochwertigenbritischen Flughäfen Bristol und Birmingham hinzufügen", sagteMichael Weaver, Head of Private Markets bei Sunsuper. "Wir glauben,dass Investitionen in den Infrastruktursektor größeren Spielraum fürWertschöpfung durch verantwortliche Verwaltung, Führung undproaktives Management von Vermögenswerten für unsere Mitgliederschaffen. Wir freuen uns auf unsere weitere Beteiligung an denFlughäfen Bristol und Birmingham mit einem besonderen Schwerpunkt,hochwertige Resultate für alle Passagiere und Interessenvertreter zuliefern."Bristol Airport ist der neuntgrößte Flughafen Großbritanniens mit7,5 Millionen Passagieren im Jahr 2016 und Birmingham Airport istder siebtgrößte Flughafen Großbritanniens mit 11,6 MillionenPassagieren im Jahr 2016.Der Verkaufsabschluss wird für Ende November erwartet.Über Ontario TeachersDer Ontario Teachers Pension Plan (Rentenplan von OntarioTeachers) ist Kanadas größter Rentenplan für einen einzelnenBerufsstand mit CAD$ 180,5 Milliarden in Netto-Vermögenswerten am 30.Juni 2017. Sie verfügen über ein vielseitiges globales Portfolio vonVermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seitseiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' einedurchschnittliche jährliche Rendite von 10,1 %. Ontario Teachers isteine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. DieNiederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong,die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) inLondon. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem, das genaudefinierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet dieAltersvorsorge von 318.000 im aktiven Dienst befindlichen undpensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Weitere Informationenfinden Sie auf der Website otpp.com (https://twitter.com/OtppInfo)und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.Über TCorpTCorp bietet Investitionsmanagement und Finanzdienstleistungen fürdie Regierung von New South Wales, die der größte Staat Australiensin Bezug auf Bevölkerung und wirtschaftliche Aktivität ist. TCorp istder drittgrößte institutionelle Investor in Australien. TCorpsInvestmanagement verwaltet aktuell Mittel in Höhe von 90 MilliardenAUD. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.tcorp.nsw.gov.au.Über SunsuperSunsuper, ein Rentenfonds für Mitglieder ist einer der zehngrößten Rentenfonds in Australien. Sunsuper wurde 1987 gegründet undhat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien. Im Oktober 2017verwaltete Sunsuper 46 Milliarden AUD und hatte über eine MillionMitglieder. Sunsuper investiert in ein diversifiziertes Portfolio vonglobalen Vermögenswerten, unter anderem in den Infrastruktursektor.Sunsuper investiert seit den späten 1990er-Jahren in Infrastrukturund ist einer von Australiens erfahrensten Infrastrukturinvestorenmit einer langen Erfolgsgeschichte Weitere Informationen erhalten Sieunter http://www.sunsuper.com.au