Ontario Teachers' investiert mit neuer Innovationsplattform weltweit in disruptive Technologie

Olivia Steedman wird die neue Abteilung leitenToronto (ots/PRNewswire) - Ontario Teachers' Pension Plan (OntarioTeachers') freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Unternehmeneine neue Investment-Abteilung, Teachers' Innovation Platform (TIP),gegründet hat. TIP wird sich auf Risikokapital undWachstumskapitalinvestitionen in Unternehmen konzentrieren, dieTechnologien einsetzen, welche etablierte Marktteilnehmer vor eineHerausforderung stellen und neue Sektoren schaffen."Wir freuen uns, an einer Plattform zu arbeiten, die unsereErfolgsgeschichte, unser internes Talent und unserPartnerschaftsmodell nutzt", erklärte Ziad Hindo, Chief InvestmentOfficer bei Ontario Teachers'. "Diese wird nicht mit einer bestimmtenRegion verbunden sein, das heißt, wir können weltweit überall dorttätig werden, wo sich Chancen bieten."Olivia Steedman wird TIP als neue Senior Managing Directoraufbauen und leiten. Steedman ist bereits seit 2002 bei OntarioTeachers' tätig. Sie war Gründungsmitglied und leitende Führungskraftder Infrastruktur- und Rohstoffgruppe, die sich zu einer globalenPlattform mit 26 Milliarden USD Umsatz entwickelt hat."Derzeit vollziehen sich beispiellose Veränderungen inverschiedenen Bereichen wie Datenverarbeitung, Materialwissenschaft,Robotik und Medizin. In den neuen Geschäftsbereichen und Sektoren,die sich aus dieser Veränderung ergeben, bestehen beträchtlicheInvestitionsmöglichkeiten", so Olivia Steedman.Ontario Teachers' ist überzeugt, dass die neue Plattform dasPotenzial hat, starke, über dem Marktdurchschnitt liegende Renditenfür die Mitglieder zu erzielen. Die Welt verändert sich, und wir sindbestrebt, neue Geschäftschancen zu finden, um unser Unternehmen gutfür die Zukunft zu positionieren. Als ein aktiver und langfristigerInvestor mit intensiven Partnerschaften auf der ganzen Welt istOntario Teachers' in der Lage, schnell Mittel zu beschaffen undInvestitionen zu tätigen. So kann geduldiges und intelligentesKapital zur Unterstützung einer nachhaltigen Wertschöpfungbereitgestellt werden.Informationen zu Ontario Teachers'Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstandverzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers')zum 31. Dezember 2018 ein Nettovermögen in Höhe von 191,1 MilliardenDollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globalesPortfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltetwerden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet OntarioTeachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 %. OntarioTeachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto.Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich inHongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten undAfrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, der vollständigkapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Pensionen von327.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischen ProvinzOntario. Weitere Informationen finden Sie auf otpp.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2443888-1&h=2185626557&u=http%3A%2F%2Fotpp.com%2F&a=otpp.com). Folgen Sie uns auf Twitter: @OtppInfo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2443888-1&h=2040420571&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOtppInfo&a=@OtppInfo).