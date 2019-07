Onlinezugangsgesetz: Dataport und ]init[ schließen Partnerschaft

Altenholz (ots) - Dataport und die ]init[ AG für digitaleKommunikation bündeln ihre Beratungs- und Umsetzungskompetenz zumOnlinezugangsgesetz (OZG) und vereinbaren eine Partnerschaft. Zielder Partnerschaft ist es, mit der Online-Service-Infrastruktur (OSI)von Dataport Länder, Kreise und Kommunen bei der Umsetzung vonOnline-Diensten zu unterstützen. ]init[ wird ein eigenesBeratungsteam für die Digitalisierungsplattform OSI aufbauen. Alsergänzendes System wird das Service-Framework AntOn in OSIintegriert, um zukünftig noch mehr Anwendungsfälle abdecken undOnline-Services schneller umsetzen zu können.Torsten Koß, Vorstand Digitale Transformation von Dataport:"Wichtig ist es jetzt, die Chancen des Onlinezugangsgesetzes zunutzen und die Grundlagen für eine zukunftsfähige Infrastruktur zulegen. Sie muss leistungsfähig, sicher und vor allem modularaufgebaut sein. OSI ist dafür das richtige Werkzeug. Die offenePlattformstrategie von Dataport erlaubt die Anbindung weitererService Frameworks über standardisierte Schnittstellen. Mit ]init[haben wir einen guten Partner, um Verwaltungen bei derDigitalisierung voranzubringen.""Für die nachhaltige, aber auch schnelle Umsetzung desOnlinezugangsgesetzes benötigen wir eine kluge Kombination vonbestehenden Infrastrukturbausteinen und neuen nutzerfreundlichenKomponenten", sagt Dirk Stocksmeier, CEO der ]init[ AG. "Hier setzenwir mit der Partnerschaft an. Wir schauen mit Augenmaß und unsererlangjährigen Beraterkompetenz auf das, was benötigt wird, undergänzen mit den Bausteinen von OSI fehlende Puzzlestücke."OSI ist eine einheitliche Service-Plattform, die notwendigeBausteine für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen bietet:Servicekonto, Serviceportal, Postfach und E-Payment. Basierend aufeiner modernen, modularen Systemarchitektur fügt es sich gut inbestehende IT-Landschaften ein. Über 100 bestehende Online-Dienstesind bereits integriert. Mit AntOn von ]init[ steht ein weiteresWerkzeug zur Verfügung, um Verwaltungsverfahren flexibel undnutzerfreundlich zu integrieren.Über DataportDataport ist ein Full Service Provider für Informationstechnik derVerwaltung. Träger sind die Länder Bremen, Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein sowie der kommunale "IT-VerbundSchleswig-Holstein". Dataport ist der einzige IT-Dienstleister derdeutschen Verwaltung, der gemeinsam von Bundesländern und Kommunengetragen wird. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, hat3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatzvon 636 Mio. Euro.Über ]init[Die ]init[ AG für digitale Kommunikation ist einer der führendendeutschen Full-Service-Dienstleister für Internet- und IT-Projekte.Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter und istan Standorten in Berlin, Hamburg, Köln, Mainz, München, Brüssel, undDelhi vertreten. In den Bereichen Online-Kommunikation,IT-Dienstleistung und Rechenzentrum unterstützt ]init[ alslangjähriger Umsetzungspartner die öffentliche Verwaltung in Bund,Ländern und Kommunen sowie NGOs und Unternehmen.Zu den Kunden gehören u. a. das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen undJugend, das Bundesministerium des Innern, die Deutsche Bundesbank unddas Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.Pressekontakt:DataportBritta HeinrichTelefon: 040 42846 3047Mobil: 0171 3342284Britta.Heinrich@dataport.deOriginal-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell