Onlineshop für Verpackungen: Smurfit Kappa verzeichnet hohe Nachfrage

Hamburg (ots) - Vor einem guten Jahr startete Smurfit Kappa seinen B2B-Onlineshop für Verpackungen (https://shop.smurfitkappa.com/). Seitdem gab es eine kontinuierliche Verkaufssteigerung und eine wachsende Anzahl an direkten Anfragen nach individuellen Produktionen. Insbesondere die Nachfrage nach kleinen Mengen war groß. Einer der Hauptgründe für den Erfolg ist der Anstieg beim Onlinehandel aufgrund der Corona-Krise, der dazu geführt hat, dass die Nachfrage nach Versandverpackungen angestiegen ist. Ebenfalls gab es eine hohe Nachfrage im Standard-Faltkistenbereich.Des Weiteren ist die gute Entwicklung auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der generellen Papierknappheit am Markt Schwierigkeiten für Unternehmen bestehen, an Verpackungsmaterial zu kommen. Insbesondere hier konnte der Onlineshop von Smurfit Kappa die Nachfrage durch Lieferungen ab Lager und in standardisierten Produktkategorien und Größen befriedigen.Die Erfahrungen des ersten Jahres mit dem Onlineshop haben Smurfit Kappa viele Erkenntnisse gebracht. Aktuell wird weiter an der Verbesserung der Customer Journey sowie an technischen Prozessen gearbeitet, um Besuchern und Kunden eine noch bessere User-Experience zu bieten.Breites Angebot auch in kleinsten Mengen erhältlichDer Webshop verfügt über ein breites Angebot an standardisierten Verpackungen für alle Einsatzbereiche sowie spezialisierte Lösungen für die Sektoren E-Commerce, Industrie und Konsumenten. Dabei lassen sich die Produkte bereits in Klein- und Kleinstmengen bestellen. Geliefert wird frei Haus binnen weniger Werktage. Die Produkte lassen sich in drei Kategorien einteilen:- Kartonagen: Faltkartons, Fleisch- und Fisch-Verpackungen, Gefahrgut-Kartonagen, Paletten-Container, Steigen/Trays, Umzugskisten, Versandverpackungen, Wein- und Geschenkverpackungen; alle Kartonagen sind unter natürlichen Bedingungen zu 100% biologisch abbaubar,- Polstern & Schützen: Füllmaterial, Kantenschutz, Folien, Landungssicherung,- Kleben & Verschließen: Klebebänder.Der Boxfinder hilft als intelligenter Assistent bei der Suche nach den gewünschten Produkten.Onlineshop bietet intensive BeratungDarüber hinaus profitieren kleine Unternehmen wie zum Beispiel Startups vom eShop, da sie nicht nur Verpackungen bestellen können, sondern auch eine ausführliche Beratung erhalten. Diese hilft ihnen, sich dem unterschätzten Thema 'Verpackungen' professionell zu nähern, was nicht Teil des Kerngeschäfts der Startups ist. Dabei lernen sie, dass beispielsweise individuelle Fertigungen über den Shop möglich sind, dass aber in der Anfangsphase und für eine gewisse Zeit Standardlösungen häufig deutlich kosteneffizienter und besser geeignet sind.Über Smurfit KappaSmurfit Kappa gehört zu den führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen auf der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ca. 350 Produktionsstätten in 35 Ländern. 2019 beliefen sich die Umsätze auf 9 Milliarden Euro. Es ist in 23 Ländern in Europa und in 12 in Amerika aktiv. In Lateinamerika ist Smurfit Kappa der einzige große überregionale Anbieter.Smurfit Kappa verfügt über ein breites Portfolio an Verpackungslösungen auf Papierbasis, das kontinuierlich mit Innovationen aktualisiert wird. Ergänzt wird dies durch die Vorteile eines integrierten Unternehmens, bestehend aus Papierfabriken, Verpackungswerken, Logistik und Serviceleistungen. Die Produkte sind 100 % erneuerbar und werden nachhaltig hergestellt.www.smurfitkappa.de (https://www.smurfitkappa.com/de)Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Kappa Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell