Onlineprinters kauft Großbritanniens führenden Onlinedrucker Solopress / Investment in stark wachsenden britischen Markt (FOTO)

Neustadt a. d. Aisch/Essex (ots) -Onlineprinters, eine der führenden B2B-Onlinedruckereien Europas,übernimmt Solopress, einen der Branchenführer im Bereich Onlinedruckim Vereinigten Königreich. 2016 beschäftigte Solopress 225Mitarbeiter und hat sich mit dem Slogan ?print delivered tomorrow?als Anbieter positioniert, der bei seinen Kunden für Schnelligkeitund Qualität steht. Die Gründer von Solopress, Aron Priest und AndySmith, bleiben weiterhin Geschäftsführer des Unternehmens und werdenGesellschafter der Onlineprinters Gruppe. Im vergangenen Jahr hatteBregal Unternehmerkapital die Mehrheitsanteile an der OnlineprintersGruppe übernommen und wird das Unternehmen nun gemeinsam mit ProjectA und dem Firmengründer Walter Meyer in die nächste Wachstumsphaseführen.Über die Details der Transaktion haben die am Kauf beteiligtenParteien Stillschweigen vereinbart.Onlineprinters war einer der First Mover im Onlinedruck undproduzierte im Jahr 2016 über 2,1 Milliarden Drucksachen. Im gleichenJahr hat das Unternehmen 100.000 neue Kunden hinzugewonnen undbegrüßte im Januar 2017 den 600 000. Kunden. Aktuell hat dasUnternehmen mehr als 650 Mitarbeiter. Onlineprinters-CEO Dr. MichaelFries kommentiert die Akquisition: "Wir freuen uns, dass Solopressals Marktführer im Vereinigten Königreich, Teil der OnlineprintersGruppe wird. Die Erfahrung der beiden Gründer Aron Priest und AndySmith wird uns dabei helfen, unser Geschäft im Vereinigten Königreichweiter auszuweiten und dazu beitragen, Onlineprinters auf seinem Wegzum Marktführer im Bereich Onlineprinting in Europaweiterzuentwickeln.""Mit Onlineprinters haben wir einen Partner gefunden, der einerder herausragenden international aktiven Player im europäischenOnlinedruck-Business ist. Die Onlineprinters Gruppe bietet uns denrichtigen Rahmen, um die erfolgreiche Entwicklung von Solopressfortzusetzen", sagt Solopress-Mitgründer Aron Priest.WachstumsstrategieDas Vereinigte Königreich ist einer der größten Druckmärkte inEuropa, dessen Entwicklung im Bereich Onlinedruck sich nochbeschleunigen wird. "Mit Solopress haben wir einen Partner mit einerhohen Markenbekanntheit in UK, einer breiten Kundenbasis, Kenntnissedes Marktes und einer effizienten Produktion mit hohenQualitätsstandards. Der Kauf von Solopress stärkt die Marktpositionvon Onlineprinters als einer der Top-5 Onlinedruckereien Europas",erklärt Dr. Michael Fries.Ausgezeichnete Qualität und ServiceSolopress wächst seit Jahren kontinuierlich und hat bereits siebenrenommierte Auszeichnungen erhalten, etwa 'Business of the Year' und'Business to Business of the Year'. Onlineprinters wurde in denvergangenen Jahren bereits mehrfach für seinen exzellentenKundenservice ausgezeichnet und von zahlreichen namhaften Medien mitAwards geehrt.Über OnlineprintersDie Onlineprinters GmbH zählt zu den größten OnlinedruckereienEuropas. Unter dem Motto ?Drucksachen einfach online bestellen?vertreibt das Unternehmen über 16 Webshops Druckprodukte an 600.000Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unterdem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es alsdiedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachenvon Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge undBroschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezeptder Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegriertenProduktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. InLetzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträgegemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont.Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag),Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabebei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbHbeschäftigt 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde von denPublikationen DIE WELT, COMPUTER BILD, FOCUS und Handelsblatt fürseinen deutschen Onlineshop ausgezeichnet.Über SolopressSolopress ist eine der größten unabhängigen Onlinedruckereien inUK mit einem breiten Angebot an Drucksachen für Geschäftskunden,darunter Visitenkarten, Flyer, Broschüren, Plakate und Werbebanner.Unter der Maxime "Print Delivered Tomorrow" liefert das Unternehmen85 Prozent seiner bestellten Drucksachen innerhalb von 24 Stundennach der Bestellung aus. Allein im vergangenen Jahr wurden über300.000 Aufträge produziert. Im Oktober 2016 wurde der Meilensteindes eine millionsten Auftrags erreicht. Auf zwei Standorten mit etwa6.000 Quadratmeter Produktionsfläche verfügt das Unternehmen übereine beeindruckenden Maschinenpark inklusive sieben HeidelbergSpeedmaster Druckmaschinen, fünf Xerox iGens und neun PolarSchneidemaschinen. In Kombination mit einem integrierten Workflow undausgezeichnetem Kundenservice (exzellente Bewertungen über Trustpilotmit 8.500 Kundenurteilen) hat die hauseigene Produktion Solopressdazu verholfen, zwölf Jahre hintereinander jährlich zweistellig zuwachsen.Über Bregal UnternehmerkapitalBregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationenaufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, diefür langfristige Engagements offen sind und unabhängig vonEntwicklungen an den Finanzmärkten sind. Bregal Unternehmerkapitalidentifiziert Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügenund in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder "HiddenChampions" gelten. Dank flexibler Finanzierungs- undTransaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auchMehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabei ist BregalUnternehmerkapital in der Lage, auch komplexe Industrieausgründungen,Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel undergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebtdanach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrerErtragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mitKapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breitenNetzwerk an Unternehmern und Industrieexperten. WeitereInformationen: www.bregal.deÜber Project AProject A ist ein operativer VC, der neben Kapital ein großesNetzwerk und exklusiven Zugang zu einem breiten Spektrum an Servicesbietet. Der Berliner Investor verwaltet 260 Millionen Euro, mit denener Technologie-Startups in einer früheren Phase finanziert. Kern vonProject A ist das Team aus 100 erfahrenen Experten, die diePortfoliounternehmen in Bereichen wie IT, Marketing & Brand Building,Business Intelligence, Sales und Recruiting operativ unterstützen.Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Catawiki, WorldRemit, Tictail,Contorion, nu3, Lostmy.name und ZenMate. 