Onlinehändler Shop Apotheke wächst zum Auftakt rasant

VENLO (dpa-AFX) - Die im Kleinwertesegment SDax notierte Shop Apotheke Europe ist mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet.



Der Umsatz nahm im ersten Quartal um ein Drittel auf mehr als 174 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Venlo am Mittwoch mitteilte. Dabei konnte die Online-Apotheke erheblich mehr Kunden gewinnen. Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), der Kernregion des Unternehmens, legten die Erlöse der Shop Apotheke um knapp 30 Prozent auf 155 Millionen Euro zu.

Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen. Das Management sieht weiter ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent auf etwa 700 Millionen Euro. Damit würde das Unternehmen etwas schneller wachsen als im Vorjahr, als die Erlöse um 25 Prozent stiegen.

An der Börse kamen die Zahlen positiv an, die Aktie legte im frühen Handel um mehr als 7 Prozent zu. Ein Händler sprach von guten Zahlen. Allerdings dürfte das rasante Wachstum mit hohen Werbekosten einhergehen, merkte der Börsianer an. Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal will Shop Apotheke am 15. Mai vorlegen./nas/stk