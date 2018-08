Online goes mobile: Warum Direktbanken für so Viele eine Option sind

Bonn (ots) - In nur zwei Jahrzehnten hat das Internet vieleBereiche unseres täglichen Lebens radikal verändert. Das betrifft dieArt, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns informieren undwie wir Bankgeschäfte tätigen. Längst ist Online-Banking in der Mitteunserer Gesellschaft angekommen. So regeln mittlerweile 86,8 Prozentder deutschen Internetnutzer auch ihre Bankangelegenheiten online -ergibt eine aktuelle norisbank Umfrage. Die Antworten der befragtenInternetnutzer machen auch deutlich: Der PC ist zwar immer nochHauptzugangsweg zum Online-Banking, verliert aber zugunsten mobilerDevices weiter an Bedeutung. Schaut man sich die Befragungsergebnisseund deren Entwicklung in den letzten Jahren an, so ist es nichtverwunderlich, dass insbesondere Direktbanken mit ihren attraktivenAngeboten und den zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbaren Servicesfür Viele zur attraktiven Option werden.Immer mehr Menschen nutzen Online-Banking für ihre Bankgeschäfte -das bestätigt die aktuelle norisbank Umfrage. Demnach erledigenderzeit 86,8 Prozent der befragten Internetnutzer ihre Bankgeschäfteonline. Damit zeigt das Online-Banking weiter Zuwächse. Während 2016noch 83 Prozent bei der Umfrage angaben, Online-Banking für dieBankgeschäfte zu nutzen, waren es 2017 schon 84,5 Prozent. Wiebereits bei der Umfrage 2017 ist die Vorliebe fürs Online-Bankingauch 2018 bei den Männern mit 88,1 Prozent (Vorjahr: 86,9 Prozent)noch stärker ausgeprägt als bei den Frauen mit 85,6 Prozent (Vorjahr:82,2 Prozent).Spitzenreiter in Sachen Online-Banking ist in diesem Jahr klar derNordosten Deutschlands: In den Regionen Berlin,Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gaben 93,3Prozent der Befragten an, das Internet für ihre Bankgeschäfte zunutzen. Auf Platz zwei folgen Thüringen und Sachsen mit 88,8 Prozent,dicht gefolgt von Bayern sowie Hessen, Rheinland-Pfalz und demSaarland mit jeweils 87,6 Prozent. Auf den hinteren Plätzen, aberimmer noch mit über 80 Prozent, liegen NRW (86,4 Prozent), derletztjährige Spitzenreiter Baden-Württemberg (84,4 Prozent) undHamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen (82,4 Prozent).Wie bereits bei der Umfrage im vergangenen Jahr spielenAltersunterschiede bei der Nutzung des Internets fürFinanzangelegenheiten kaum eine Rolle. So gaben in diesem Jahr in deronline-affinsten Gruppe, den 35- bis 49-Jährigen, 91,7 Prozent an,ihre Bankgeschäfte im Internet abzuwickeln - über 4 Prozentpunktemehr als 2017 (87,5 Prozent). Kurz dahinter liegt die jüngste Gruppemit 89,3 Prozent - auch in dieser Gruppe nutzen laut eigener Angabenfast vier Prozentpunkte mehr Online-Banking als im Vorjahr (85,6Prozent). Bei den Silver-Surfern, den 50- bis 69-Jährigen, ist derprozentuale Anteil gleichbleibend hoch bei über 81 Prozent.Bei den Nicht-Nutzern und bei vielen Wenig-Nutzern standen langeZeit vor allem Sicherheitsbedenken einer stärkeren Nutzung desOnline-Bankings im Weg. Aber die Anzahl der Skeptiker istzurückgegangen: Im letzten Jahr gaben 7,2 Prozent an, das Internetnicht für Finanzgeschäfte zu nutzen, weil es ihnen nicht sicher genugist. 2018 waren es nur noch 6,2 Prozent. Auch das Bedürfnis nachpersönlichem Kontakt zum Bankberater ist zurückgegangen - 2017 wardas noch für 6,3 Prozent ein Hinderungsgrund, sich auf dasOnline-Banking einzulassen, dieses Jahr ist dies für nur noch 5,1Prozent der Befragten der Fall.Das Online-Banking wird zunehmend mobil genutztDer PC ist zwar immer noch beliebtester Zugangsweg zumOnline-Banking, verliert aber zugunsten mobiler Devices wieSmartphones und/oder Tablets an Bedeutung. Während bei der Befragung2017 noch 53,1 Prozent der Befragten das Online-Bankingausschließlich über den PC nutzten, sind es in diesem Jahr nur noch48,1 Prozent, also weniger als die Hälfte der Online-Banking-User. Imletzten Jahr gaben 24,9 Prozent an, sowohl über den PC als auch übermobile Devices ihre Bankgeschäfte abzuwickeln. Bei der aktuellenUmfrage sind es 3,3 Prozentpunkte mehr (28,2 Prozent). Auch die Zahlderer, die ihre Finanzangelegenheiten ausschließlich über mobileDevices regeln, ist deutlich gestiegen - sogar um ganze 60 Prozentvon 6,6 Prozent auf 10,6 Prozent."Die Online-Nutzung wird zunehmend mobil. Ein umfassender undbedeutender Trend, der insbesondere signifikant unser Kommunikations-und Informationsverhalten, die Art wie wir einkaufen und wie wirbezahlen sowie auch die Nutzung von Banken verändert", resümiertThomas große Darrelmann, Vorsitzender Geschäftsführung der norisbank."Die Digitalisierung des Bankenmarktes, das Wachstum der Fintechs undviele Innovationen nehmen diesen bedeutenden Trend auf und fördernihn zugleich. Bei Bankgeschäften und beim Bezahlen wird die Bedeutungvon Smartphone basierten Online-Angeboten weiter wachsen. Und ich binsicher, App basierte Services - beispielsweise in Form einesdigitalen Portemonnaies - werden unseren Alltag künftig erleichternund uns mit intelligenten Services unterstützen. Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde imApril 2018 durchgeführt.