Online-Videoperformance und Sicherheitslösungen von Akamai auf der IBC 2018 / Akamai TV streamt per Live-TV-Simulcast direkt vom Messestand

München (ots) - Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), dieintelligente Edge-Plattform zur Sicherung und Bereitstellungdigitaler Erlebnisse, präsentiert auf der IBC 2018 am Stand 1.D35 dieaktuellsten Innovationen für TV-Services mit besserer Performance undSicherheit. Akamai stellt dazu Edge-Services vor, umRundfunkunternehmen und Filmverleihern den Umstieg auf OTT-Servicesmit perfekter Qualität, Flexibilität, Informationsgewinnung undSicherheit zu ermöglichen:- Einfachere sichere Verbindungen zu Speicher- undCloudplattformen in zentralisierten Public Clouds - mit bessererPerformance für Zuschauer und optimierter Kosteneffizienz fürdie Anbieter- Funktionen, mit denen Anbieter direkte Verbindungen zwischenihrem Netzwerk und Akamai herstellen können - für eine bessereBereitstellungsperformance und niedrigere IP-Übertragungskosten(Internet Protocol)Akamai streamt darüber hinaus live Akamai TV vom Stand imIBC-Ausstellungsbereich. Akamai TV steht Zuschauern auf der ganzenWelt zur Verfügung und zeigt die Live-TV-Funktionen im Rahmen einesauthentischen Nachrichtenprogramms mit Updates von der Messe undInterviews mit Experten von Akamai und aus der gesamten Branche. MitDynamic Ad Insertion und Streaming mit geringer Latenz beleuchtetAkamai TV anhand aktueller Beispiele folgende Themen:- Qualität: Mit verschiedenen Bereitstellungs-, Wiedergabe- undUser-Interface-Funktionen, wie z. B. ultraniedriger Latenz,Medienplayer und Bildermanagement, können Anbieter optimaleStreamingerlebnisse ermöglichen - für alle Publikumsgrößen,Regionen und Netzwerkvoraussetzungen.- Flexibilität: Mit verschiedenen Anpassungstechnologien - wie z.B. basierend auf den Nutzerbedingungen personalisiertenZuschauererlebnissen oder Dynamic Ad Insertion - könnenMedienunternehmen ihre cloudbasierten Vorgänge und Workflowsbesser managen und monetarisieren.- Informationsgewinnung: Mit Tools und Services, wie z. B.umfassenden Analysen, dem Broadcast Operations Control Center(BOCC), Überwachung und Support, Belastungstests und Messung dersubjektiven Nutzerperformance, erhalten Anbieter nützlicheEinblicke in ihren Streamingbetrieb.- Sicherheit: Umfangreiche Cybersicherheitsservices,einschließlich Unterstützung durch das Security OperationsCommand Center (SOCC), Tokenauthentifizierung, Bot-Managementund Echtzeit-Bedrohungsüberwachung, schützen Medienunternehmenvor verschiedensten Angriffsvektoren, wie DDoS-Angriffen undCredential Stuffing.Nach dem Erfolg 2017 sponsert Akamai am Donnerstag, den 13.September, erneut das Cyber Security Forumhttps://show.ibc.org/invitation-only/executive-forum-cyber-securityfür geladene Gäste. Hier werden gemeinsam mit CTOs, CISOs und CIOsdie Cyberbedrohungen für Medienanbieter und mögliche Schutzmethodenuntersucht. Themen sind unter anderem, wie sich bei der Planung vonSicherheitsstrategien Risiken gegen ROI-Auswirkungen abwägen lassen,ob die Informationsweitergabe die Sicherheit der Branche steigernkann und wie sich der zunehmende Einsatz von KI und IoT auswirkt.Wenn Sie ein Gespräch mit Medien- oder Sicherheitsexperten vonAkamai bei der IBC 2018 arrangieren und aus erster Hand erfahrenmöchten, wie die Media Delivery Solutions von Akamai Anbieter vonVideoservices darin unterstützen können, sichere Nutzererlebnisse mitglobaler Skalierung zu gewährleisten, besuchen Sie die IBC-Seitehttps://content.akamai.com/us-en-ME11350-ibc2018-customer-mailer.htmlvon Akamai.Über Akamai®Als weltweit größte und renommierteste Plattform für dieCloudbereitstellung unterstützt Akamai seine Kunden dabei, einoptimales und sicheres digitales Erlebnis bereitzustellen - auf jedemGerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Die global verteilte Plattformbietet mit über 200.000 Servern in 130 Ländern eine unvergleichlicheSkalierung, mit deren Hilfe Kunden überlegene Performance undunübertroffenen Bedrohungsschutz erhalten. Das Portfolio von Akamaiin Bezug auf Website- und App-Performance, Cloudsicherheit undUnternehmenszugriffs- sowie Videobereitstellungslösungen wird durcheinen herausragenden Kundenservice und Rund-um-die-Uhr-Überwachungunterstützt. Um zu erfahren, warum führende Finanzinstitute,E-Commerce-Unternehmen, Medien- und Unterhaltungsanbieter sowieRegierungsorganisationen auf Akamai vertrauen, besuchen Siewww.akamai.de, https://blogs.akamai.com oder @Akamai auf Twitter(https://twitter.com/Akamai).Pressekontakt:Akamai Technologies GmbHElmar WitteParkring 20-2285748 GarchingTel.: +49-89-9400-6156ewitte@akamai.comwww.akamai.defischerAppeltRobert Schwarzenböck und Julia ReinertOtl-Aicher-Str. 6480807 MünchenTel.: +49-89-747466-213Akamai_de@fischerappelt.deOriginal-Content von: Akamai Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell