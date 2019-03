Online-Umstellung in Deutschland nagt am Gewinn des Modehändlers H&M

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M hat im ersten Quartal weniger verdient als im Vorjahr.



Grund waren unter anderem millionenschwere Kosten für den Austausch der Onlineplattform in Deutschland, wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Dazu kamen Kosten für neue Logistiksysteme. Der Gewinn vor Steuern dank daher im Ende Februar abgelaufenen Quartal von 1,27 Milliarden auf 1,04 Milliarden schwedische Kronen (rund 99,8 Mio EUR). Das lag jedoch über den Erwartungen der Analysten, die mit deutlich weniger gerechnet hatten.