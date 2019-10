Online-Tierbedarfshändler Zooplus steigert Umsatz - Wachstum schwächt sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Tierbedarfshändler Zooplus hat im dritten Quartal erneut von seinen treuen Kunden und starken Eigenmarken profitiert.



Im dritten Jahresviertel stieg der Umsatz um 14,2 Prozent auf 378 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in München bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Allerdings ließ die Wachstumsrate nach. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war Zooplus noch um rund 20 Prozent gewachsen.

Das Bestandskundengeschäft habe den Hauptanteil am Gesamtumsatz beigesteuert, teilte das Unternehmen weiter mit. Zudem hätten die gestiegenen Eigenmarkenverkäufe von Tierfutter und Streu einen wichtigen Beitrag zum Umsatzwachstum geleistet. Zooplus-Chef Cornelius Patt zeigte sich vor allem mit dem Neukundengeschäft zufrieden. Dieses habe mit 761 000 registrierten Neukunden im dritten Quartal 2019 einen Rekordwert erreicht.

An seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 hält Zooplus fest. Demnach rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 14 bis 18 Prozent. Seinen ausführlichen Bericht zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 2019 will Zooplus am 14. November vorlegen.

Zooplus würde 1999 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben gemessen am Umsatz Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Das Unternehmen bietet unter anderem Futter, Zubehör und Spielzeug an./eas/mis