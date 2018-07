Online-Supermarkt Picnic will in NRW weiter expandieren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der niederländische Online-Supermarkt Picnic will in den nächsten Monaten in Nordrhein-Westfalen weiter expandieren.



Das kündigte der Mitbegründer von Picnic Deutschland, Frederic Knaudt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Bislang ist das Angebot von Picnic nur in Neuss, Kaarst, Meerbusch und Teilen von Düsseldorf verfügbar. Bis zum Jahresende sollen zwei weitere Regionen hinzukommen, wie Knaudt ankündigte. Welche Regionen dies sind, ließ Knaudt offen. Von der Logistik her komme ganz Nordrhein-Westfalen in Frage.