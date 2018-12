Online Startup schreibt Last-Minute Weihnachtsreden!

Wien (ots) - Innovative Kommunikationsprofis bieten 24-Stunden-Redeservice"Gerade jetzt in der hektischen Weihnachtszeit wird unserOvernight-Reden-Service dankbar angenommen", sagt Michaela Mojzis-Böhm,Gründerin von www.meinerede.online. Ihr Online-Startup hat sich auf persönlicheRedemanuskripte für verschiedene Anlässe spezialisiert. Kunden befüllen einenOnline-Fragebogen und bedienen einen eigens entwickelten Stilbarometer. "Sokönnen wir uns rasch in die Person und jeweilige Situation hineinversetzen",erklärt Michaela Mojzis-Böhm, die selbst fast 30 Jahre Erfahrung alsKommunikationsprofi hat.Jede Rede ist ein Einzelstück und zwischen fünf und acht Minuten lang.Üblicherweise ist die Rede innerhalb von sechs Tagen fertig. Wenn es dringendist, bietet www.meinerede.online einen Overnight-Service an. Dann ist dasManuskript innerhalb von nur 24 Stunden im Posteingang. " Wir arbeiten rasch,diskret und finden die passenden Worte ", so Mojzis-Böhm.Eine Rede kostet ab 195 Euro.Rede bestellen www.meinerede.onlineKontakt:MeineRede.at I Sprache am Markt GmbH+43 664 420 8515rede@meinerede.onlinewww.meinerede.onlineOriginal-Content von: MeineRede.at I Sprache am Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell