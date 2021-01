Online-Sportwetten Markt: Das neue Highlight!

Die Bank of America führte ein Gespräch mit einigen Experten der Sportwettenbranche, um einige potenzielle kommende Katalysatoren zu diskutieren.

Sportwetten in Texas

Teameigentümer wie Jerry Jones (Dallas Cowboys), Mark Cuban (Dallas Mavericks) und Tilman Fertitta (Houston Rockets) sind alle Befürworter von Sportwetten in Texas.

Als zweitbevölkerungsreichster Staat könnte Texas bei einer Stabilisierung $1,3 Milliarden wert sein, so BofA-Analyst Shaun Kelley in einer Notiz.

