Online-Spenden auf dem Vormarsch: betterplace.org sammelt mehr als 40 Millionen Euro (FOTO)

Berlin (ots) -Über die Online-Spendenplattform betterplace.org wurden seit derGründung 2007 mehr als 40 Millionen Euro für 20.000 gemeinnützigeProjekte gesammelt. Davon kamen allein 20 Millionen EuroSpendengelder innerhalb der letzten 24 Monate zusammen. Das zeigt:betterplace.org widersetzt sich dem Trend vom sinkendenSpendenvolumen und eröffnet Hilfsorganisationen erfolgreich neueOnline-Fundraising-Kanäle.Noch vor dem Jahresende und damit der wichtigsten Spendenzeitverzeichnet betterplace.org einen neuen Spendenrekord: Insgesamtwurden über Deutschlands größte Online-Spendenplattform allein in denvergangenen elf Monaten über 10 Millionen Euro gespendet. DiesesErgebnis bestätigt, dass die Bedeutung der Online-Spende steigt,während die Spendenbereitschaft in Deutschland weiter rückläufig ist."Die Erschließung des Online-Spendenmarkts ist fürHilfsorganisationen deshalb so elementar, weil die wichtigeSpendergruppe von Menschen über 65 Jahren nicht mehr wächst. Hingegeninformieren sich vor allem junge Menschen hauptsächlich online undlernen dort die wichtige Arbeit gemeinnütziger Projekte kennen",erklärt Björn Lampe, Vorstand bei betterplace.org. Dass diedurchschnittliche Online-Spende auf betterplace.org mit 75 Eurodoppelt so hoch ist wie eine Offline-Spende zeigt, wie viel Potentialnoch im deutschen Online-Spendenmarkt steckt.Seit der Gründung 2007 sammelten über 20.000 Hilfsprojekte aus 180Ländern Geldspenden mit betterplace.org. Dafür entwickeltbetterplace.org Online-Werkzeuge, die soziale Projekte bei der Suchenach Spendern unterstützen. Auch das größte Medikamenten-HilfswerkEuropas, action medeor, nutzt betterplace.org, um Spenden zu sammeln.Bianca Brieden aus dem Bereich Fundraising von action medeor erklärt:"Vor allem in Krisensituationen ist es für action medeor sehrwichtig, mit einem Partner wie betterplace.org schnell reagieren zukönnen und Spenden online zu gewinnen." Dass betterplace.org damitdie richtige Unterstützung für Hilfsorganisationen bietet, bestätigtBjörn Lampe: "Wir sehen, dass sich der soziale Sektor digitalprofessionalisiert und dem Trend folgt. Das ist auch notwendig, dennschon heute nutzen rund 30 % der Spender ihr Smartphone, um aufbetterplace.org zu spenden."Gemeinnützige Projekte können sich auf betterplace.orgregistrieren und die Plattform nutzen. Jedes Hilfsprojekt istverpflichtet, seinen Bedarf transparent und konkret darzustellen undregelmäßig per Text, Foto und Video über die Fortschritte vor Ort zuberichten. Dabei kann jedes Projekt öffentlich kommentiert undbewertet werden. 100 % der Spenden gehen an die Organisationen.