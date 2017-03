Online-Speicher HiDrive von STRATO jetzt mit App für Google Chromecast / Neue Android-App ermöglicht Streaming von Videos, Bildern & Musik von der Cloud aufs TV

Berlin (ots) - Der STRATO Online-Speicher HiDrive ist jetzt auchfür Nutzer des Streaming Media Players Google Chromecast verfügbar.Über die HiDrive Android-App können Nutzer ab sofort Videos, Musikund Bilder per Streaming vom Smartphone oder Tablet direkt auf denFernseher übertragen. HiDrive unterstützt alle verfügbarenChromecast-Geräte.Von der Cloud aufs TV: Smartphone oder Tablet als FernbedienungnutzenNutzer installieren die HiDrive App auf ihrem Android Smartphoneoder Tablet. Die Geräte dienen als Fernbedienung und senden per W-LANBefehle an den Google Chromecast, der per HDMI oder AUX an denFernseher angeschlossen ist. Eine zusätzliche Fernbedienung oder eineKabelverbindung zwischen den Geräten sind nicht notwendig. DieHiDrive App unterstützt dabei die Wiedergabe aller gängigen Bild-,Video- und Audioformate.Die HiDrive Android App funktioniert mit allenChromecast-Modellen: vom einfachen Chromecast über den erweitertenChromecast Ultra bis hin zu Chromecast Audio. Weitere Informationenzu Chromecast gibt es unter www.google.com/chromecast.Die HiDrive App für Android ist im Google Playstore zum Downloadverfügbar unterhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.strato.hidrive.Anmerkung: Honorarfrei verwendbare Produktbilder sowie Screenshotsfinden Sie in druckfertiger Auflösung unter hidrive.strato-presse.de.Langjährige Expertise: HiDrive seit 7 Jahren erfolgreich am MarktHiDrive feiert im März sein siebenjähriges Bestehen. Seit 2010nutzen Kunden in insgesamt 167 Ländern weltweit den Online-Speicher -allen voran in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, der Schweizund Österreich. Außerdem bietet STRATO seinen Online-SpeicherSpeicher als Whitelabel-Produkt für Geschäftskunden an. HiDrivebietet vielseitige Zugriffsmöglichkeiten: Nutzer können sowohl Appsfür verschiedene Endgeräte und Betriebssysteme nutzen als auchoptional ein Proto-koll-Paket buchen und über Standardprotokolle wieSMB/CIFS, WebDAV, FTP oder rsync auf ihren Cloud-Speicher zugreifen.Für Entwickler unterstützt HiDrive die Versionsverwaltung GIT undkann über die öffentliche RESTful API in eigene Anwendungenintegriert werden.Pressekontakt:Nicole Stutterheim, STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin,Telefon: 030 / 88 615 - 3300, Telefax: 030 / 88 615-263,presse@strato.de, www.strato.de/presseOriginal-Content von: STRATO AG, übermittelt durch news aktuell