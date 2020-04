Online-Shopping zu Zeiten der Coronakrise - Der Ratenkauf im Vormarsch

Frankfurt (ots) - Der Kauf auf Raten wird im Online-Handel immer beliebter. Größere Anschaffungen, besonders im Bereich Unterhaltungsmedien oder Haushaltselektronik, werden vermehrt über Ratenzahlungen finanziert. Jeder vierte Online-Händler bietet mittlerweile dieses Zahlungsmittel an. Während der aktuellen Zeit der Coronakrise bietet diese Zahlungsmethode für viele eine gute Alternative, denn so manch ein Kunde macht sich momentan Sorgen über seine Finanzen.Der Ratenkauf ermöglicht Verbrauchern, den Anschaffungspreis in monatlichen Raten über einen vereinbarten Zeitraum hinweg zu zahlen. Somit wird das monatliche Budget geschont, denn die Summe des Kaufpreises muss nicht auf einen Schlag gezahlt werden. Auch das Thema Sicherheit spielt für viele Kunden des Online-Handels eine große Rolle. Zu oft wurde in letzter Zeit von Betrügern berichtet, welche die momentane Situation ausnutzen und Kunden mit falschen Online-Shops und nicht gelieferter Ware trotz Zahlung übers Ohr hauen. Mit dem Ratenkauf sichert sich der Kunde - genau wie mit dem Rechnungskauf - ab. Denn bezahlt wird erst nach Lieferung der Ware. Mit über 200 verschiedenen Shops bietet https://www.raten-kauf.com/ eine sehr große Bandbreite an Produkten, die sicher auf Raten finanziert werden können.Im Grunde ist die Abwicklung des Ratenkaufs sehr einfach und unkompliziert. Es empfiehlt sich aber, die unterschiedlichen Konditionen der Anbieter zu vergleichen. Denn hinsichtlich Ratenhöhe, Ratenlaufzeit und der Flexibilität in der Ratenzahlung gibt es große Unterschiede. Auch im Hinblick auf Zinsen und Kaufpreis lohnt es sich, einen Vergleich anzustellen. Bei vielen Online-Shops sind die tatsächlich anfallenden monatlichen Kosten inklusive Zinsen nicht transparent aufgeführt. Mit Hilfe des Portals https://www.raten-kauf.com/ ist es nicht mehr nötig, sämtliche Online-Shops zu vergleichen. Umfangreiche Such- und Filterfunktionen ermöglichen es Kunden hier, Angebote nach ihren Wünschen zu finden. Zusätzlich steht hier auch für fast alle Shops ein Ratenrechner zur Verfügung, mit dem die Konditionen in verschiedenen Shops ganz einfach direkt verglichen werden können.Pressekontakt:V. Schreinerhttps://www.raten-kauf.comvs@triddance.com+357 24 646473Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132312/4583632OTS: Triddance LtdOriginal-Content von: Triddance Ltd, übermittelt durch news aktuell