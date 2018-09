Online-Service YouDo.com beschafft Investitionen in Höhe von 17 Mio. US-Dollar

Moskau (ots/PRNewswire) -Der russische Online-Service YouDo.com hat in einer neuenInvestitionsrunde, die 17 Mio. US-Dollar einbrachte, weitere Mittelaufgebracht. Der Lead-Investor der Runde, PJSC MTS (NYSE: MBT)(MOEX:MTSS), Russlands größter Telekommunikationsanbieter und digitalerDienstleister, trug 12 Mio. US-Dollar zu dieser Investition bei. Auchderzeitige Aktionäre nahmen an der Runde teil. Die aufgebrachtenMittel sollen für die Einführung neuer Dienstleistungskategorien undeiner bundesweiten Werbekampagne sowie für die weitereAutomatisierung des Produktangebots und die geografische Expansiondes Geschäfts, einschließlich der Auslandsmärkte, eingesetzt werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/746318/YouDo_Com_Logo.jpgYouDo.com ist eine Online-Plattform, die es Nutzern ermöglicht,schnell Profis zu finden, die ihre privaten oder geschäftlichenAufgaben erledigen: Putzen und Haushaltsführung, Warentransport,Kurierdienst und vieles mehr. Das System hat 5 Millionen registrierteNutzer, darunter über 800.000 verifizierte "Doers". YouDo.com istoffiziell in Moskau, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Kazan undJekaterinburg tätig. Fast 30 % der Aufträge sind virtuell und werdenvon überall auf der Welt aus erteilt und ausgeführt."YouDo.com ist ein Unternehmen, das im vielversprechenden Marktder virtuellen Jobbörsen schnell wächst. Wir glauben, dass diePositionierung von YouDo.com im Umfeld von MTS-Partnern es unsermöglichen wird, unser volles Potenzial für eine für beide Seitenvorteilhafte langfristige Partnerschaft auszuschöpfen. MTS verfügtüber die Ressourcen und Fähigkeiten, die sowohl für die geografischeExpansion als auch für die Steigerung der Effizienz der digitalenMarketingstrategie des Unternehmens von Vorteil sein können, wasYouDo.com helfen wird, hohe Umsatzwachstumsraten aufrechtzuerhalten",sagte Alexander Gorbunov, Vice President von MTS für Strategie undEntwicklung."Die Partnerschaft mit MTS bedeutet Zugang zu der umfangreichenKundschaft und dem Fachwissen von MTS. Durch unsere gemeinsamenAnstrengungen werden wir in der Lage sein, einzigartigeDienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen und die Reichweitedieser Dienstleistungen schnell auszuweiten. Gleichzeitig bleibt dasUnternehmen unabhängig. Wenn zusätzlicher Kapitalbedarf besteht,können wir die aktuelle Finanzierung im Rahmen der aktuellen Rundeweiter auf 27 Mio. US-Dollar erhöhen", sagte Alex(ei) Gidirim,Mitbegründer von YouDo.com.YouDo.com ermöglicht es Benutzern, Dienste zu bestellen oderAssistenten entweder über die youdo.com-Website oder deren mobile App(verfügbar unter iOS und Android) zu finden. Alles, was der Nutzertun muss, ist, die für ihn auszuführende Aufgabe zu veröffentlichen,einen Preis festzulegen und aus den Bewerbern die Person auszuwählen,die er damit beauftragt. Alle "Doer" werden von dem Dienst einemgründlichen Screening-Prozess unterzogen und von den Nutzernbewertet, was die hohe Qualität der von ihnen erbrachtenDienstleistungen gewährleistet.Die soziale Funktion von YouDo.com ist einer derHauptfokusbereiche des Unternehmens. Einerseits ermöglicht derService es Freiberuflern, Projekte zu finden, die am besten zu ihnenpassen und ihre Freizeit zu monetarisieren, andererseits ermöglichter es den Kunden, mehr Zeit mit ihren Familien und Freunden zuverbringen und zu tun, was sie lieben, während Profis ihre Aufgabenerledigen.Der Gesamtbetrag, der bisher in das Online-Geschäft von YouDo.cominvestiert wurde, beläuft sich auf bis zu 26,5 Mio. US-Dollar. DieListe der Investoren des Unternehmens umfasst PJSC MTS, Fonds wieSistema Venture Capital, Flint Capital und United Capital Partner(UCP) sowie den Eigentümer von QIWI, Sergey Solonin und denUnternehmer Alexander Kabakov.Offizielle Website: https://youdo.com/Pressekontakt:Elena BudagovaMob: +7-916-222-84-20E-Mail: eb@longmedia.ruOriginal-Content von: YouDo.com, übermittelt durch news aktuell