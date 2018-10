Online-Pornos: Was Deutschland und die Welt scharf macht / Schlüpfrige Fakten zum Pornokonsum im Netz (FOTO)

Berlin (ots) -- Deutschland beim Pornokonsum auf Rang sieben- Durchschnittliche Verweildauer auf Pornoseiten rund zehn Minuten- Deutsche lieben es deutsch: "german" und "deutsch" sind dieTop-SuchbegriffeDeutschland gehört zu den absoluten Spitzenreitern, was denPornokonsum angeht. Frei nach dem Motto "Appetit holt man sichwoanders, um zuhause zu essen" suchen sich die Deutschen ihreOnline-Pornos am häufigsten in den Genres "german" beziehungsweise"deutsch" heraus. Mit diesem Appetit landen sie auf Rang sieben iminternationalen Vergleich der Häufigkeit, mit der sich MenschenPornos im Internet anschauen. Das beliebteste Abspielgerät zumKonsumieren der Erotikstreifen ist durch alle Nationen hinweg dasSmartphone (67 %), gefolgt von Computer (24 %) und Tablet (9 %). DasVergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) hat weitere spannendeFakten zu den sexuellen Vorlieben, den Top-Suchbegriffen, denpornohungrigsten Nationen, der Verweildauer bei den lustmachendenOnline-Portalen und mehr zusammengetragen.Mehr Zeit für Pornos - 4 Prozent längere Verweildauer in nur einemJahrRund zehn Minuten verbringt der Pornokonsument durchschnittlichpro Session auf erotischen Seiten im Netz. Im Vergleich zum Vorjahrist das ein Anstieg von 23 Sekunden - drei Jahre zuvor war dieweltweite Verweildauer noch fast eine ganze Minute kürzer. DieDeutschen liegen allerdings unter dem internationalen Durchschnitt.Sie verlassen die Pornoseiten schon nach neuneinhalb Minuten. Mitdiesen Werten befinden sie sich immer noch weit vor der russischenbeziehungsweise japanischen Bevölkerung, die sich jeweils geradeeinmal knappe acht Minuten an einem Sexfilm erfreut. ZeitlicheSpitzenreiter sind die Philippinen mit dreizehneinhalb Minuten,gefolgt von den Einwohnern Südafrikas (elf Minuten). Bei derHäufigkeit des Pornokonsums liegt jedoch eine ganz andere Nationvorn: Absolute Spitzenreiter sind die USA, die mit etwas AbstandKonkurrenz von Großbritannien (Platz 2), Indien (Platz 3) und Japan(Platz 4) bekommen.Tote Hose auf den Pornoseiten - Diese Events führten zu einemTraffic-EinbruchDass die Anziehungskraft der Pornoseiten nicht völligunangefochten bleibt, beweisen immer wieder Ereignisse, die zu einemweltweiten Traffic-Einbruch führen. Eines der größten Events 2018 wardas WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien am 15. Juli. Kurz vorAnpfiff des Spiels sank der Traffic in Frankreich um 24 Prozent, inKroatien sogar um 46 Prozent. Auch die Hochzeit zwischen MeghanMarkle und Prinz Harry sorgte für eine ähnliche Leere aufPornoseiten: Am 19. Mai brach der Traffic weltweit um zehn Prozentein, in Großbritannien sogar um 21 Prozent.Frau liebt Frau - "lesbian" ist der Top-Suchbegriff weltweitDer weltweit meistgesuchte Begriff und damit die verbreitetstepornographische Vorliebe ist nach wie vor "lesbian". Das Faible fürweibliche Homoerotik wurde in den vergangenen Jahren nur einmal durchden Terminus "teen" von Platz eins gedrängt. Auf der Überholspurbefindet sich mittlerweile das Interesse für pornografische Manga-und Anime-Filme. Der zugehörige Suchbegriff "hentai" liegt auf demzweiten Platz. Mit kaum nennenswertem Abstand befindet sich derSuchbegriff "MILF" auf dem dritten Platz. Die Schwäche für reifeFrauen gehört ebenfalls seit Jahren zu den Top-Suchbegriffenweltweit.Deutsche bleiben unter sich: "german" mit Abstand auf Platz einsder SuchbegriffeDie Deutschen scheinen hingegen nicht allzu viel mit denweltweiten Vorlieben am Hut zu haben. Während die vorderen beidenPlätze mit den Begriffen "german" und "deutsch" belegt sind, findetsich der weltweit meistgesuchte Begriff "lesbian" hier erst auf Rangzwölf. Aber auch die Schlagworte "german teen" (Platz fünf) und"german dirty talk" (Platz sechs) befinden sich unter den Top 10.Dass die Vorlieben der Bundesbürger nicht allzu verkehrt sein können,belegt eine Studie, in der 90 Prozent der Pornokonsumenten denEinfluss von Pornos auf ihr Sexualleben als positiv einstufen.Weitere spannende Fakten sowie eine Grafik zum Thema Pornografieim Netz gibt es hier:https://www.netzsieger.de/ratgeber/so-schaut-die-welt-pornosÜber NetzsiegerNetzsieger (www.netzsieger.de) steht für unabhängigeVerbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehrals 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen imdeutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen dieganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software überVersicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiertVerbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, denLesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte undAngebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen,umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich beiihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehenjedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.