Online-Plattform TED steht inklusive App künftig auch für unabhängige Versicherungsmakler zur Verfügung

TED hat sich seit dem Launch im Jahr 2015 alspraktisches Online-Portal für das individuelleVersicherungsmanagement etabliert. Die User können ihreVersicherungsverträge inklusive sämtlicher begleitender Dokumentepapierlos organisieren und haben über die App jederzeit Zugriff aufihr eigenes Portfolio. Anfänglich ausschließlich für die Endkundenkonzipiert, geht TED nun den nächsten zukunftsweisenden Schritt undöffnet sich auch für unabhängige Versicherungsmakler. Kundenbetreuungund Vertrieb werden damit auf das innovative Niveau derAssekuranz-Landschaft 4.0 gehoben. Weitere Informationen auch aufhttps://www.ted-versicherung.deDas TED-System mit App und SaaS-Verwaltungsprogramm wurde über denZeitraum von zwei Jahren im aktiven Vertrieb getestet. Entwickeltwurde es von der Ideenfindung über die Programmierung und Beseitigungvon Bugs in der Beta-Phase bis zum fertigen SaaS-Produkt unter derFederführung von TED-Betreiber und Geschäftsführer Ö. Imren, der alsbranchenerfahrener Verkäufer die speziellen Anforderungen derZielgruppen bestens kennt. Vor seinem beruflichen Hintergrund konnteer langjährige Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft in das Konzept miteinbringen, sodass es in Fragen von Nutzen, Komfort undAnwendbarkeit den Bedarf aller Entitäten gleichermaßenberücksichtigt: "Unsere Zielsetzung war es, längst vorhandeneTechnologie sämtlichen Beteiligten zugänglich zu machen und zukanalisieren, zudem das teils komplexe Konstrukt derVersicherungsbranche verständlich und weitaus transparenterdarzustellen", so Ö. Imren. "Dabei werden viele Versicherungsnehmerauf die menschliche Komponente der Versicherungsberater keinesfallsverzichten wollen, ganz im Gegenteil". Vielmehr sehe er immensesPotenzial, das sich positiv auf die Kundenbindung auswirke und dieNeukundenakquise durch reduzierten Verwaltungsaufwand und maßgeblicheZeitersparnis erleichtere. Nur folgerichtig kommt nun der Schritt,TED auch für unabhängige Versicherungsmakler zugänglich zu machen:ein Schritt für gesteigerte Kundenzufriedenheit undBeratungsqualität.TED bietet unabhängigen Versicherungsmaklern bei derKundenbetreuung im Außen- als auch im Innendienst zahlreiche Vorzüge.Mit der zeitgemäßen Insure-Tech-Lösung werden die Kundendatendigitalisiert und unter dem jeweiligen Online-Profil zusammengefasst.Das Resultat ist ein papierloses Versicherungsmanagement, das seineVorteile auf mehreren Ebenen gleichzeitig ausspielt. EtwaigeVersorgungs- oder Versicherungslücken lassen sich schnellstensaufdecken, woraus sich wiederum etliche Vertriebsansätze ergeben.Zudem werden im Normalfall sämtliche Verträge der Versicherungsnehmeraufgeführt. Ganz pragmatisch bedeutet das, dass für dieInsurance-Berater auch über Drittversicherer abgeschlossene Policenersichtlich sind, die sie in das Beratungskonzept mit einfließenlassen können.Ebenfalls ermöglicht TED eine moderne und kompetente Betreuung,wie sie von Versicherungsnehmern heutzutage schlichtweg erwartet undgefordert wird. Die Berater können sich unmittelbar via Tablet,Notebook oder Smartphone in das Portal einwählen und im direktenKundengespräch eine datengetriebene Bedarfsanalyse durchführen, dieTarife nach individuellen Anforderungen optimieren und entsprechendeAngebote auch plakativ mit dem transparenten Vergleichsrechneruntermauern. Sogar die Schadenmeldungen werden via App aufschnellstem Online-Weg einfach und unkompliziert abgewickelt.Selbstverständlich sind die personalisierten Kundendatenverschlüsselt und die Datenübermittlung ist dokumentierbar undbelegbar. Insofern entspricht TED vollumfänglich der ab dem 25.5.2018gültigen Datenschutzverordnung (DSGVO) nach novelliertenEU-Richtlinien.Über TED GmbH / Boiler PlateBei TED handelt es sich um ein Start-up-Unternehmen mit Hauptsitzin München. Konzipiert ist die Online-Plattform mitsamt TED-App fürdie übersichtliche Organisation des persönlichenVersicherungsportfolios. Versicherungsnehmer erhalten vollkommenkostenfrei einen eigenen Account, in dem sie ihre vorhandenenVerträge sammeln, vergleichen und analysieren können. Auf Wunschwerden sie dabei unterstützt und beraten von den TED-Spezialisten,die selbst auf langjährige Erfahrung im Assekuranz-, Finanz- undImmobiliensektor blicken. In Zukunft steht das Angebot auch fürVersicherungsmakler und weitere Insurance-Berater zur Verfügung.