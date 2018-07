Online-Plattform TED öffnet sich für Investoren

München (ots) - Das InsurTech Unternehmen TED läutet neue Zeitenein: Das Münchner Unternehmen öffnet sich künftig für Investoren undGeld von außen. Ein Grund, uns bei Founder Özgün Imren über denWerdegang und die künftige Zielsetzung zu informieren:Laut Imren wurde TED mit einem Startkapital von 25.000 Eurogegründet. Seit dem Launch wurde die Geschäftstätigkeit komplett viaBootstrapping finanziert. Im fortlaufenden Prozess konnte die Markt-und Gewinnreife des Unternehmens kontinuierlich mit den Realitätendes Marktes und den Interessen der User abgeglichen werden. Bereitsnach kurzer Zeit realisierte TED einen positiven Cashflow bei solidemWachstum. Ein entscheidender Meilenstein sei es gewesen, dieanfänglich ausschließlich für Endkunden konzipierte TED-App und-Plattform im ersten Quartal 2018 auch für unabhängigeVersicherungsmakler zu öffnen.Nach Erbringung des Proof of Concept zeigt sich, dass dasWachstumspotenzial des Marktes die getätigten Prognosen noch deutlichübertrifft. Bestätigt wurde das Projektkonzept hinsichtlich derInvestitionsrisiken sowie der Validierung technischer Applikationeninklusive der eigens entwickelten TED-Software. Für die Skalierungsucht das bislang eigenfinanzierte Unternehmen aktuell nach denrichtigen Investoren. Beabsichtigt ist die Aufnahme von 15 MillionenEuro in einer Series-A-Finanzierung. Verwendet werden soll dasKapital für den weiteren Ausbau eines Maklernetzwerks in Deutschland.Ebenso sollen Gelder in weitere IT-Innovationen wie zum Beispiel denAufbau einer Blockchain-Technologie fließen. "PerspektivischeZielsetzung ist es zudem, den Grundstein für die Auslandsexpansion zulegen", so Imren. "Wir wollen durch eingebrachtes Fremdkapitalweitere Ressourcen bündeln, um damit unsere starken Wachstumspläneumzusetzen."Im Portal des InsurTech-Unternehmens organisieren die User ihrevorhandenen Versicherungsverträge papierlos. Die Daten werden indigitalisierter Form im jeweiligen Online-Profil zusammengefasst,woraus eine ideale Übersicht des persönlichen Portfolios inklusiveLaufzeiten, Kündigungsfristen und etwaiger Versorgungslückenresultiert. Zugleich informiert TED über marktaktuell günstigeVersicherungstarife. Neuabschlüsse als auch Kündigungen oderSchadenmeldungen können gesellschaftsübergreifend direkt onlinedurchgeführt werden. TED ist grundsätzlich kostenlos und wirdinzwischen von unabhängigen Versicherungsmaklern für dieKundenbetreuung im Außen- und Innendienst genutzt. Die Maklerprofitieren bei der Neukundenakquise sowie bei der Kundenbindung voneinem maßgeblich reduzierten Verwaltungsaufwand und können von jedemInternet-versorgten Ort unmittelbar auf alle Informationen zugreifen,was die Beratungsqualität und Informationsgeschwindigkeit auf einbislang kaum gekanntes Niveau hebt.Interessierte Investoren können via E-Mail(invest@ted-versicherung.de) mit Herrn Imren in Kontakt treten.Über TED GmbHBei TED handelt es sich um ein Start-up-Unternehmen mit Hauptsitzin München. Konzipiert ist die Online-Plattform mitsamt TED-App fürdie übersichtliche Organisation des persönlichenVersicherungsportfolios. Versicherungsnehmer erhalten vollkommenkostenfrei einen eigenen Account, in dem sie ihre vorhandenenVerträge sammeln, vergleichen und analysieren können. Auf Wunschwerden sie dabei unterstützt und beraten von den TED-Spezialisten,die selbst auf langjährige Erfahrung im Assekuranz- und Finanzsektorverweisen können. Seit dem ersten Quartal 2018 steht die TED-Softwareund -App auch für externe Versicherungsmakler zur Verfügung.Pressekontakt:TED GmbHÖzgün ImrenLudwigstr. 8D-80539 MünchenTel.: +49-(0)89-206021 303Fax: +49-(0)89-206021 610E-Mail: imren@ted-versicherung.deWeb: http://www.ted-versicherung.deOriginal-Content von: TED GmbH, übermittelt durch news aktuell