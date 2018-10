Online-Pionier ESSKA.de automatisiert Prozesse im Rechnungswesen mit FibuNet

Kaltenkirchen (ots) - Die ESSKA.de GmbH hat mit dem erstenOnline-Shop für industrielle Fachartikel bereits 2002 und damit ineiner sehr frühen Entwicklungsphase den Einstieg in den E-Commercegefunden. Im Rahmen der erfolgreichen Unternehmensentwicklung istESSKA.de inzwischen mit acht internationalen Shop-Varianten imeuropäischen Markt präsent. Um den Erwartungen an das weitereWachstum gerecht zu werden war es erforderlich, die Skalierbarkeitdes Backoffice sicherzustellen und die kaufmännischen Prozessekonsequent zu digitalisieren. Die Einführung der FibuNetFinanzbuchhaltung im Jahr 2010 hatte das Ziel, die Abläufe im Bereichdes Zahlungsverkehrs weitgehend zu automatisieren. Nach weiterenAusbaustufen - einschließlich übergreifender Integration in dieSystemumgebung - wurde mit der Einführung von FibuNet webIC jüngstder Bereich der Rechnungserfassung und -bearbeitung umfassenddigitalisiert.Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung der ESSKA.de GmbH gingeinher mit einer zunehmenden Differenzierung des Online-Shops, beidem mittlerweile über 150.000 Artikel im Zugriff sind. Der damitverbundene Anstieg der Verkaufsfälle hat zu einer starken Ausweitungdes Datenvolumens und einer steigenden Komplexität im Zahlungsverkehrgeführt. Neben Vorkassen-Zahlungen mit Schlussrechnungen,Kreditkartenabrechnungen, Überweisungen und Lastschriften wird eingroßer Teil der Zahlungen im Online-Handel über Paypal abgerechnet.Wegen des inzwischen erreichten Ausmaßes des Geschäftsvolumens inVerbindung mit der Komplexität hatte die Automatisierung desZahlungsverkehrs höchste Priorität. Parallel zur Auswahl einer neuenRechnungswesen-Software wurde im Jahr 2010 ein neuesWarenwirtschaftssystem ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt M-Systemder Firma Protrixx GmbH.Jederzeit mahnfähige Debitorenstände in Verbindung mit MassendatenBesonderes Gewicht bei der Auswahl der Rechnungswesen-Komponentehatte eine überzeugende Lösung zur effizienten Verarbeitung derMassendaten im Interbanken-Zahlungsverkehr. Für die ESSKA.de GmbH,die das Unternehmenswachstum weitgehend aus sich selbst herausfinanziert, ist es wichtig, dass bei dem großen Datenvolumen dieOffene- Posten-Buchhaltung und der mahnfähige Datenbestand immer aufaktuellem Stand sind.Im Bereich der Banküberweisungen und Lastschriften werden beiESSKA.de die Bankauszüge zur weiteren Bearbeitung automatisiert inden FibuNet BankBlitz XL importiert. Die relevanten Informationenwerden den Offenen Posten unmittelbar zugeordnet. Die OP-Situationist dadurch immer auf aktuellem Stand. Kontoauszüge mitentsprechenden Daten können per Drag & Drop direkt in dieBuchungsmaske übertragen werden. Vor allem im Bereich desKontokorrents ist üblicherweise ein großer Arbeitsaufwand beimKontieren erforderlich, so dass gerade hier der Einsatz desBankblitzes zu erheblicher Zeitersparnis und reduzierterFehleranfälligkeit geführt hat.Zeitersparnis durch übergreifende ProzessautomationBestandteil der Implementierungsphase derFibuNet-Finanzbuchhaltung war ein umfassendes Schnittstellenkonzeptzur übergreifenden Integration aller beteiligten Softwarekomponentenverschiedener Hersteller. Mitunter mussten die Debitoren- undKreditoren-Stammdaten sowie die buchungsrelevanten Daten sämtlicherEingangs- und Ausgansrechnungen aus dem Warenwirtschaftssystem anFibuNet übergeben werden. Der jeweils aktuelle OP-Bestand wiederumsollte aus FibuNet heraus in die Warenwirtschaft überspielt werden.In diesem Rahmen müssen auch Anzahlungen und Schlussrechnungenverwaltet und entsprechende Daten/Informationen berücksichtigtwerden.Weiterer Kernbereich bei der Einführung von FibuNet war neben derAnbindung der Warenwirtschaft die elektronische Erfassung derzahlungsrelevanten Transaktionsdaten der Online-Shops. Die beiESSKA.de eingesetzte Schnittstelle FNAmazon lädt Abrechnungsdateiendirekt beim Amazon-Webservice hoch und ordnet im Rahmen derDatenübernahme den Zahlungen die Offenen Posten zu. Mit der ebenfallseingesetzten Schnittstelle FNPaypal werden die Abrechnungsdateien undCSV-Kontoauszüge von Paypal automatisiert in dieFibuNet-Finanzbuchhaltung überspielt.Weitgehende Automatisierung der RechnungsbearbeitungNach Migration von FibuNet auf die aktuelle FibuNet-Version 5 imJahr 2017 umfasste die vorerst letzte Umsetzungs- und Ausbaustufe dieEinführung des Rechnungsbearbeitungsmoduls FibuNet webIC. Diemonatlich bis zu 3.000 Eingangsrechnungen werden nun bei ESSKA.desofort nach Rechnungseingang gescannt und digital archiviert. Mittelsder OCR-Erkennung wird ein Großteil der buchungsrelevanten Datenautomatisch erkannt, ausgelesen und in Kontierungsvorschlägeüberführt. Die auf diese Weise digitalisierten Rechnungsdaten undBelege werden automatisch an die zuständigen Prüfungs- undGenehmigungskreise weitergeleitet.Das FibuNet-Modul webIC Agent unterstützt den automatischenAbgleich von Bestellungen aus dem Warenwirtschaftssystem M-System mitden in FibuNet webIC hinterlegten Rechnungsbelegen. Nach Genehmigungbzw. Freigabe der laut Rollenkonzept zuständigen Stellen erfolgt dieautomatische Übergabe der digitalisierten Rechnungen mit Anhängen undauf den Bearbeitungsstufen komplettierten Kontierungsvorschlägen zurVerbuchung in die Finanzbuchhaltung. Allein im Wareneinkauf werdenauf diese Weise bereits rund 70% aller Eingangsrechnungenautomatisiert abgewickelt.Fazit aus dem Automatisierungsprojekt mit FibuNetLaut Daniela Brandt, Prokuristin der ESSKA.de GmbH, wurde parallelzur eigenen Unternehmensentwicklung das Lösungsangebot der FibuNetGmbH entsprechend den Marktbedürfnissen weiterentwickelt undfortlaufend aktualisiert. Die Software entspricht technisch undqualitativ dem State-of-the-Art und kann ein modernesOnline-Geschäftsmodell, wie das der ESSKA.de GmbH, digitalisiert undüberzeugend unterstützen. "FibuNet ist ein Lösungsanbieter aufAugenhöhe. Der mit Unterstützung der FibuNet-Software realisierteAutomatisierungsgrad ist beeindruckend. Neben der erheblichenEffizienzsteigerung hat sich die Fehleranfälligkeit derkaufmännischen Prozesse drastisch reduziert. Auch auf zukünftigesWachstum sind wir im Backoffice Dank FibuNet gut vorbereitet."Pressekontakt:FibuNet GmbHCarl-Zeiss-Straße 3D-24568 KaltenkirchenTel.: +49 4191 8739-0Fax: +49 4191 8739-17Web: www.fibunet.deAnsprechpartner für Vertrieb/ Marketing/ P.R.Doris Dreyer, GeschäftsführungE-Mail: marketing@fibunet.deOriginal-Content von: FibuNet GmbH, übermittelt durch news aktuell