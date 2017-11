Online-Partnervermittlungen: Wie lautet die Formel der Liebe?

Köln (ots) - Prof. Dr. Peter Michael Bak, Professor fürPsychologie an der Hochschule Fresenius in Köln, hat dasMatching-System für die Online-Partnervermittlung LemonSwanentwickelt. Mithilfe des Testverfahrens möchte er die Fragebeantworten, welche Kriterien für eine glückliche Partnerschaftentscheidend sind.Viele Menschen setzen bei der Suche nach der Liebe ihres Lebensauf Dating-Apps wie Tinder und Online-Partnervermittlungen wieParship oder ElitePartner. Dabei wird immer mehr auf Äußerlichkeitengeachtet. Bei LemonSwan hingegen entscheidet ein Persönlichkeitstestdarüber, wer als möglicher Partner vorgeschlagen wird. DiesenPersönlichkeitstest hat Prof. Dr. Peter Michael Bak, Professor fürPsychologie an der Hochschule Fresenius in Köln, FachbereichWirtschaft & Medien, entwickelt."Der Test ist weit mehr als ein Persönlichkeitstest. Er wurde mitdem Ziel entwickelt, Menschen zusammenzubringen, die mit großerWahrscheinlichkeit einen 'guten Anfang' haben," so Bak. Denn dieersten Begegnungen seien in der Regel entscheidend dafür, ob wir unsfür jemanden interessieren oder nicht. Der Test gleicht daher nichtnur zwei Persönlichkeitsprofile miteinander ab, sondern wurde nochdurch andere Dimensionen erweitert. So werden darin auch Fragen zuallgemeinen Wertvorstellungen, Einstellungen zu Konsum, Arbeit, Liebeund Gesellschaft bis hin zur konkreten Gestaltung des Wohnraums oderder Freizeitgestaltung gestellt. Dadurch lassen sich bessere Aussagendarüber treffen, wie gut zwei Menschen miteinander ins Gesprächkommen und wie gut sie sich vermutlich in Beziehungsfragen und Fragendes alltäglichen Miteinanders einigen können. "Aus derEinstellungsforschung wissen wir, dass es sehr schwierig ist,aufgrund von allgemeinen Aussagen auf konkretes Verhalten zuschließen. Man sagt zwar dies, tut aber etwas Anderes. Eine Formel,die voraussagt, ob zwei Menschen tatsächlich zueinander passen, gibtes also nicht. Meine persönliche Formel der Liebe könnte lauten:Bleib gelassen + bleib offen + bleib dran = es lohnt sich", empfiehltProfessor Dr. Bak.Ein ausführliches Interview mit Professor Bak zu dem Thema ist aufdem Wissenschaftsblog www.adhibeo.de veröffentlicht.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York ist mit über 12.000 Studierenden diegrößte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf einemehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl RemigiusFresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", dassich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildungwidmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sieverfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietetin den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende undausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die HochschuleFresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Beider Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites undinnovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihreInternationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug"vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell