Online-Partnersuche: Schnell verabreden lohnt sich

Hannover (ots) - Die wichtigste Herausforderung beim Online-Datingist der Übergang vom Internet in das reale Leben. Die psychologischePartnervermittlung www.Gleichklang.de hat jetzt untersucht, ob dieserÜbergang möglichst schnell oder eher langsam erfolgen sollte. Hierzuwurden 494 Mitglieder befragt. Verglichen wurde die Geschwindigkeitdes ersten Dates von Mitgliedern, die in einer fortdauerndenBeziehung lebten, mit Mitgliedern, die sich wieder getrennt hattenoder deren Dates allesamt erfolglos waren.Ergebnisse30,3 % der Paare, die weiterhin zusammen waren, hatten maximalsieben Tage miteinander Online kommuniziert bevor sie sich trafen.Bei Paaren, die sich wieder getrennt hatten, betrug dieserProzentsatz demgegenüber nur 12,5 %. Bei erfolglosen Dates, die zukeiner Partnerschaft führten, betrug der Prozentsatz 18 %.Diese Unterschiede blieben bestehen, wenn die Sicherheit, mit derdas Entstehen einer Partnerschaft vor dem ersten Date erwartet wurde,statistisch kontrolliert wurde. Es trafen sich also nicht einfach nurdiejenigen Personen schneller, die größere Hoffnung hatten, dass siezueinander finden würden.Nach Ablauf der ersten Woche zeigten sich keine signifikantenUnterschiede mehr zwischen den Gruppen. Paare, die späterzusammenblieben, trafen sich also besonders häufig innerhalb derersten Woche. Danach kam es aber auch bei solchen erfolgreichenPaaren zu ähnlichen Wartezeiten bis zum Treffen wie bei den anderenGruppen.Es wurde eine große Schwankungsbreite der Geschwindigkeitbeobachtet. In einem Fall entstand eine erfolgreiche Partnerschafterst nach 1050 Tagen der Online-Kommunikation.Geschlecht, Bildungsstand und Alter zeigten keinerlei signifikanteEinflüsse auf die Dating-Geschwindigkeit.SchlussfolgerungenGleichklang-Psychologe Dr. Guido Gebauer folgert aus den Daten,dass es beim Online-Dating empfehlenswert sei, sich möglichst raschzu treffen. Denn genau dies täten solche Paare gehäuft, die imAnschluss auch zusammenbleiben würden.Allerdings gründe sich diese Empfehlung nur auf einedurchschnittliche Tendenz. Es gebe auch sehr viele Paare, die sichspäter träfen und anschließend eine glückliche Beziehung führten. Wasdie Daten aber eindeutig zeigten, sei, dass längeres Abwarten dieAussichten auf eine erfolgreiche Beziehung nicht verbessere. Es gebedaher keinen Grund für eine Scheu vor einer schnellen Begegnung.Hinweise zur BefragungVon 495 befragten Mitgliedern hatten 312 hatten noch keinePartnerschaft gefunden. 77 hatten eine Partnerschaft bei Gleichklanggefunden, sich aber wieder getrennt. 103 lebten nach wie vor in einerfesten Partnerschaft, die sie bei Gleichklang gefunden hatten. Beizwei Personen war der Partner verstorben. Erfragt wurde die Anzahl anTagen, die die Mitglieder vor ihrem ersten Treffen Online miteinanderkommuniziert hatten. Erfasst wurde diese Zeitdauer jeweils für eineentstandene Partnerschaft sowie für das letzte erfolglose Date.Weitere Informationen finden sich im Gleichklang-Blog:http://blog.gleichklang.de