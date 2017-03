'Online Marketing Rockstars' mit 25 000 Besuchern

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

HAMBURG (dpa-AFX) - Zur Konferenz der "Online Marketing Rockstars" werden am Freitag Tausende Teilnehmer in den Hamburger Messehallen erwartet.



Bei der Veranstaltung geht es um digitales Marketing und Zukunftstechnologien. Es sprechen unter anderem Werbe-Experte Andrew Bosworth von Facebook , der Chef der Big-Data-Firma Cambridge Analytica, Alexander Nix, sowie Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson. Zudem soll es einen musikalischen Überraschungsgast geben. Im vergangenen Jahr waren Udo Lindenberg und Jan Delay aufgetreten.