Die Online Marketing Agentur netnomics präsentiert ihr kanalübergreifendes Leistungsspektrum im Ressort Email- und Social Media-Marketing auf der Online Marketing Rockstars (OMR) in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hamburger Digitalagentur, Spezialist für Cross Channel undData Driven Marketing, setzt hohe Maßstäbe für die Zukunft des OnlineMarketings.Auf der Online Marketing Rockstars, am 2. März 2017 in Hamburg,demonstriert das Marketing-Cloud zertifizierte Unternehmen netnomicsdie Grundlagen des datengetriebenen und kanalübergreifendenMarketings. Die Besonderheit: Das komplette Marketing-Projekt ist auseinem zentralen System heraus zu bedienen.Mit ihrem Angebot stellt sich die Agentur der Herausforderung, mitganzheitlichem Blick auf den Kunden, in einfacher Art und Weiseunterschiedliche Datenquellen zusammenzuführen und als effektivesMarketing-Tool einzusetzen.Ein intelligentes Konzept, bei der das Cloud-basierte CustomerRelationship Management (CRM) System mit Social Media- undEmail-Marketing kombiniert werden kann, wird gerade aus Kundensichtim Online Marketing-Bereich dringend gewünscht. »Die von netnomicsentwickelte Kombination, Kampagnen aus kanalübergeifenden CustomerJourneys mit CRM-Integration, Social Media Kampagnen und darausfolgendem Email-Marketing mit intelligenten Conversionstrecken zuerstellen; darin liegt das Erfolgsrezept der Zukunft imOnlinemarketing«, so Geschäftsführer Martin Beermann.Social Media Kampagnen auf Facebook, Instagram oder Twitter miteiner Landingpage für die Adressgenerierung zu vernetzten und dadurchgenerierte Email-Adressen in einem CRM System automatisch fürEmail-Marketing zu nutzen, sind das Fachgebiet von netnomics.Das Ziel lautet: Mehr Umsatz für den Kunden durch die hoheReichweite von Social Media Kanälen zu generieren.Die Agentur netnomics ist Spezialdienstleister und Berater fürUnternehmen, mit hohem technischen Anspruch im BereichOnline-Marketing. Als Fullservice-Agentur für Email- und SocialMedia-Marketing nutzt netnomics die Online Marketing Rockstars,potentiellen Kunden den Mehrwert von professionell gestaltetenMarketing-Kampagnen zu präsentieren, die weit über den Versand vonEmail-Werbung und die Präsenz auf Social Media Kanälen hinausgehen.Hierzu präsentiert netnomics auf Ihrem Stand anschauliche BestPractises und Cases aus den Bereichen Email-Marketing,Marketing-Automation, Data Driven Marketing, Content Marketing undSocial Media.Des Weiteren lädt netnomics interessierte Fachleute zumMarketing-Frühstück am 2. März 2017 von 08:30 bis 11:00 Uhr sowie zurOMR-Masterclass um 14:30 Uhr innerhalb der Expo ein.Detaillierte Infos und Anmeldeoptionen unter:http://www.netnomics.com/events/omr/fruehstueck/http://www.netnomics.com/events/omr/masterclasses/netnomics auf der Online Marketing Rockstars:2. März 2017 / Messe HamburgHalle A2, Stand F04