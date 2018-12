Online Marketing Agentur in Hamburg auf die smarte Art: die Internet-Service-Agentur präsentiert ihr Leistungsportfolio auf neuer Website

Hamburg (ots) - Die Internet-Service-Agentur (ISA) ist Spezialistfür den Leistungsbereich Onlinemarketing. Mit den Relaunch seinerWebsite präsentiert Geschäftsführer Heiko Wohlgemuth auch das weitereAngebotsspektrum der Agentur mit Webseiten und Printprodukten.Das bereits im Februar 2003 gegründete Unternehmen positioniertsich damit als Full-Service-Agentur, schlägt dabei mit dem Relaunchaber einen anderen als den aus der Agenturlandschaft bekannten Wegein.Obwohl Heiko Wohlgemuth sich in erster Linie als Digitalstrategebeschreibt, finden sich im Angebot der ISA - Online Marketing Agenturin Hamburg neben klassischen Leistungen des Onlinemarketings nun auchProdukte wie Webseitengestaltung und -programmierung und dieErstellung von Logos und Printprodukten wie Visitenkarten."Das Internet ist super", erklärt Wohlgemuth. "Aber manchmal istes eben nicht alles. Mit den Hauptprodukten der ISA bieten wirunseren Kunden alle Leistungen in den BereichenSuchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) und SocialMedia an. Kurz: alle wichtigen Elemente des Onlinemarketings in einerhübschen Box. Texte und Content, der für alle diese Maßnahmenbenötigt wird, kommt selbstverständlich auch gleich mit". DassKundenbedürfnisse aber sehr häufig noch darüber hinausgehen, hatHeiko Wohlgemuth in seinen 20 Jahren aktiver Arbeit im digitalen undberatenden Bereich oft festgestellt. "Nicht selten kommen Kunden füreine Beratung zu einer wirkungsvollen Onlinestrategie zu mir. Dahelfe ich immer gern. Wenn wir dann allerdings gemeinsam feststellen,dass die Website, auf die das Marketing kanalisiert wird, veraltetist, oder dass das Logo nicht mehr zur gewünschten, professionellenAußenwirkung passt, dann haben wir ab sofort auch die passendenProfis zur Hand. Wenn wirklich alle Leistungen aus einem Hausekommen, dann entsteht ein Endprodukt wie aus einem Guss".Die Stärken dieses Systems liegen auf der Hand - mitErfahrungsgrößen auf Kundenseite von der Privatperson bis zumKonzernumfeld hat die Internet-Service-Agentur bereits Projekte jederdenkbaren Größe konzipiert und zum erfolgreichen Abschluss gebracht.Heiko Wohlgemuth beschreibt die Philosophie, die hinter seinemAnsatz steht: "Wir denken anders, als man das gewohnt ist: nämlicheinfach wie smart. Am Ende passen die besten Lösungen auf einenBierdeckel. So entstand auch unser Leitmotiv "Einfach ist smart".Denn warum sollte man sich über extrem teure und langwierigeAgenturprozesse Leistungen einkaufen, die man wie bei uns auch zügig,umfassend und unkompliziert bekommen kann? Wir bieten unseren Kundenfür jede Aufgabenstellung im Marketing eine smarte Lösung".Mehr Informationen erhalten Sie im direkten Gespräch mit HeikoWohlgemuth oder auf den folgenden Informationsseiten:Internet Service Agentur: https://www.internetserviceagentur.com/Leistungen: https://www.internetserviceagentur.com/leistungen.htmlReferenzen: https://www.internetserviceagentur.com/referenzen.htmlKontakt: https://www.internetserviceagentur.com/kontakt.htmlPressekontakt:Ansprechpartner / Pressekontakt:Heiko Wohlgemuth (Geschäftsführer)InternetServiceAgentur.comHeiko WohlgemuthBergedorfer Schloßstrasse 921029 HamburgTelefon: +49 40 735 08 249Mobil: +49 176 111 110 88E-Mail: info@internetserviceagentur.comOriginal-Content von: InternetServiceAgentur.com, übermittelt durch news aktuell