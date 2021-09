Online-Luxusmodehändler Mytheresa wächst rapide

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der seit Anfang des Jahres an der New Yorker Börse notierte bayerische Onlinehändler Mytheresa setzt sein rapides Wachstum fort.



Auch im letzten Quartal seines bis Juni laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz des auf Luxusmode spezialisierten Unternehmens um mehr als ein Drittel. Im Gesamtjahr lag er mit 612 Millionen Euro gut 36 Prozent im Plus. Unterm Strich verdiente das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten gut 32 Millionen Euro. Das sind zwei Drittel mehr als im Vorjahr, obwohl der Gewinn im vierten Quartal nachgab.

Unternehmenschef Michael Kliger begründete den zwischenzeitlichen Ergebnisrückgang mit Einmaleffekten. Unter anderem ging es dem Unternehmen zufolge dabei noch um Kosten aus dem Börsengang. Kliger ist zuversichtlich, dass das Wachstum des Unternehmens auch nach Corona weitergeht. Die Pandemie habe dem Unternehmen eine Vielzahl neuer Kunden gebracht, auf dieser Basis wolle man weiterwachsen./ruc/DP/nas