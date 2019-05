Online-Kurs über Design Thinking will Kultur vernetzten Arbeitens fördern

Potsdam (ots) - Eine Einführung in die Grundprinzipien desInnovationsansatzes Design Thinking bietet ein neuer kostenloserOnline-Kurs auf der Lernplattform openHPI desHasso-Plattner-Instituts (HPI). Unter dem Titel "Beyond BrockhausThinking: With Design Thinking to a Networked Culture" soll derMassive Open Online Course (MOOC) ab 8. Mai Entscheider dazuinspirieren, im eigenen Unternehmen und der eigenen Organisation eineKultur vernetzten Arbeitens zu schaffen. Anmelden kann man sich unterhttps://open.hpi.de/courses/designthinking2019.Leiter des englischsprachigen Online-Kurses sind die deutschenWissenschaftler Prof. Ulrich Weinberg und Dr. Claudia Nicolai.Weinberg leitet seit 2007 die HPI School of Design Thinking inPotsdam, Nicolai ist dort Co-Direktorin. Europas ersteInnovationsschule für Studierende nach dem Vorbild der Stanforderd.school bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. BeideKursleiter gehören zu den Impulsgebern dafür, dass sich DesignThinking in den vergangenen 12 Jahren weltweit von einemInnovationsansatz hin zu einem anerkannten Set an Methoden undInstrumenten für Transformationsprozesse und zu vernetzt arbeitendenOrganisationen verwandelt hat."Wir zeigen in dem Kurs, dass Design Thinking längst mehr ist alsbloß ein kreativer Prozess zum Entwickeln neuer Ideen, Produkte undDienstleistungen", sagt Weinberg. Mittlerweile sei daraus "einstrategischer Ansatz für auf den Menschen zentrierteTransformationsprozesse in Organisationen geworden, der auf agilenPrinzipien basiert."Zusammen mit Nicolai will Weinberg mit den Teilnehmern dieGrundkonzepte und die kulturelle Bedeutung von Design Thinkingerörtern. "Uns geht es ferner darum zu demonstrieren, wie der Ansatzbei der aktiven Transformation hin zu einer vernetzten Organisationhelfen kann", fügt Weinberg hinzu. Er beschreibt diesen Wandel auchin seinem Buch "Network Thinking: Was kommt nach demBrockhaus-Denken?".Wer also die Grundlagen des Design Thinking näher kennenlernen,die Terminologie verstehen und Anwendungsbeispiele erfahren möchte,ist in dem fünfwöchigen Online-Kurs richtig aufgehoben. "Er ersetztaber keinen echten Workshop, der den Teilnehmern eine ersteTeamerfahrung beim Praktizieren von Design Thinking-Methoden in einerkreativen Umgebung vermitteln kann", betont Nicolai.Weiterhin verspricht sie, dass der Kurs den Teilnehmern helfe,"konzeptionelles Verständnis dafür zu entwickeln, warum und wie sieDesign Thinking als Ansatz zur Transformation auf derorganisatorischen Ebene einsetzen können. Darüber hinaus werden sieverstehen, dass dazu auch eine neue Führungs- und Organisationskulturgehört".Beide Kursleiter haben praktische Aufgaben vorgesehen, mit denendie Teilnehmer die eingeführten Konzepte und Ansätze reflektierensollen. Sie hoffen auch darauf, dass möglichst viele Nutzer ihrepersönlichen Gedanken und Erfahrungen aktiv mit der Community undihnen teilen und diskutieren - im openHPI-Forum. Weinberg und Nicolaigehen von zwei bis drei Stunden Zeitaufwand pro Woche aus.Frühere Online-Kurse zur Praxis des Design Thinking sind nach wievor im Archiv von openHPI für das Selbststudium verfügbar:"Human-Centered Design: From Synthesis to Creative Ideas" (2018)"Inspirations for Design: A Course on Human-Centered Research" (2017)Ein weiterer Design Thinking-Onlinekurs wird im Herbst 2019 folgenunter dem Titel "Human-Centered Design: Building and TestingPrototypes".Über die HPI School of Design ThinkingDie HPI School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut inPotsdam-Babelsberg bietet ein in Europa einmaliges Zusatzstudium fürdie nutzerzentrierte Innovationsmethode Design Thinking an. Modellstand hierfür die "d.school" der US-Universität Stanford im SiliconValley sowie die kalifornische Designschmiede IDEO. Revolutionär ander Zusatzausbildung ist, dass sowohl die vier bis sechs Studentenpro Lerngruppe als auch ihre Professoren und Dozenten jeweils ausganz unterschiedlichen Disziplinen kommen. Gemeinsam als Gruppe undmit Partnern aus der Wirtschaft, entwickeln sie Lösungsansätze miteinem klaren Fokus auf die Bedürfnisse des Menschen. Die derzeitigenStudierenden der HPI School of Design Thinking stammen aus 20Nationen, von 60 Universitäten und aus 70 Disziplinen. Ihnen steht imlaufenden Semester ein internationales Team erfahrener DesignThinking-Coaches aus verschiedenen Fachbereichen zur Seite.Einige Fakten zu openHPIGestartet am 5. 