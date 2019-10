Online-Karte zeigt Kliniken, die komplizierte OPs durchführen dürfen

Berlin (ots) - Mit einer bundesweiten "Mindestmengen-Transparenzkarte" gibt dieAOK erstmals einen Überblick über alle Kliniken, die im kommenden JahrMindestmengen-relevante Operationen mit besonders hohen Risiken für diePatienten durchführen dürfen. Die Karte im Internetauftritt desAOK-Bundesverbandes enthält auch die von den Kliniken aktuell gemeldetenFallzahlen für alle sieben Behandlungen, zu denen gesetzlich vorgegebeneMindestmengen existieren. Es handelt sich um besonders anspruchsvolle undkomplizierte Behandlungen, bei denen das Risiko der Patienten für schwereKomplikationen besonders hoch ist. Derzeit sind dies die Implantation vonkünstlichen Kniegelenken (50 Fälle pro Jahr), Transplantationen von Leber (20),Niere (25) und Stammzellen (25), komplexe Operationen an Speiseröhre (10) undBauchspeicheldrüse (10) sowie die Versorgung von Früh- und Neugeborenen miteinem Geburtsgewicht von unter 1.250 Gramm (14).Orientierung für Patienten vor planbaren Operationen"Mit unserer Online-Karte geben wir Patienten Orientierung, welche Kliniken dieMindestmengen-Regelung einhalten - aber wir zeigen auch, wo Klinikärzte erstmalsoder auf Basis von Ausnahmegenehmigungen des Landes operieren. Vor allem diebisher unveröffentlichten Fallzahlen aus den letzten anderthalb Jahren könnenPatienten, die vor einer planbaren Operation stehen, bei der Wahl einerpassenden Klinik helfen", sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender desAOK-Bundesverbandes.Auf Basis der von den Kliniken gemeldeten Fallzahlen von Anfang 2018 bis Mitte2019, die in der Karte dargestellt werden, haben die Landesverbände derKrankenkassen kürzlich über die OP-Genehmigungen für das Jahr 2020 entschieden.Diese neue Regelung war im Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen worden, umdie Umsetzung und Einhaltung der Mindestmengen zu verbessern. "Krankenhäuser,die auf der Karte fehlen, dürfen die jeweilige Behandlung nicht durchführen undkönnen sie infolgedessen auch nicht mit der AOK abrechnen", betont AOK-VorstandLitsch. Der AOK-Bundesverband hatte in der Vergangenheit wiederholt daraufhingewiesen, dass viele Kliniken die vorgegebenen Fallzahlen nicht einhalten.Landesverbände der Kassen entscheiden über OP-BerechtigungSeit diesem Jahr gelten neue Vorgaben für Kliniken, die Mindestmengen-relevanteEingriffe durchführen. Sie mussten den Krankenkassen in ihrem Bundesland bis zum15. Juli ihre aktuellen Fallzahlen melden und eine Prognose über die OP-Zahlenim kommenden Jahr abgeben. Die Landesverbände der Krankenkassen haben dieseAngaben geprüft und dann entschieden, ob sie die Prognose akzeptieren. Einepositive Prognose für 2020 konnten auch Kliniken erhalten, die die notwendigeZahl von Operationen zum Beispiel aus organisatorischen oder personellen Gründennicht erbracht haben - wenn sie nachweisen konnten, dass die Gründe für dasNicht-Erreichen der Mindestzahlen ausgeräumt wurden. Daneben gibt es auchKrankenhäuser, die die OP-Berechtigung durch die zuständige Landesbehördeerhalten haben, um eine flächendeckende medizinische Versorgung in demjeweiligen Land zu gewährleisten.Die "Mindestmengen-Transparenzkarte" der AOK macht für jede einzelne Kliniktransparent, auf welcher Basis die Berechtigung erteilt wurde und welcheFallzahlen zuletzt erreicht wurden. Auch Kliniken, die das erste Mal oder nacheiner mindestens zweijährigen Unterbrechung eine Leistungserlaubnis erhaltenhaben, werden in der Online-Karte extra ausgewiesen. Sämtliche Informationen ausder Online-Karte sollen im nächsten Jahr auch in den Krankenhaus-Navigator derAOK einfließen, der Patienten und Ärzte über die Qualität von Klinikeninformiert.AOK fordert Ausweitung der MindestmengenDer AOK-Bundesverband erneuert aus Anlass der Veröffentlichung der Online-Karteseine Forderung nach einer Ausweitung der derzeitigen Mindestmengen-Regelungen:"Studienergebnisse zeigen, dass die bestehenden Mindestmengen angehoben werdensollten, um die Patientensicherheit weiter zu erhöhen. Außerdem sollten neueMindestmengen für weitere Behandlungen eingeführt werden", fordert AOK-VorstandMartin Litsch. Dies gilt zum Beispiel für Operationen bei Brustkrebs oderDarmkrebs, aber auch für Hüftprothesen-Implantationen. "Hier operieren immernoch zu viele Kliniken mit zu wenig Routine und zu geringen Fallzahlen. DieFolgen für die betroffenen Patienten sind fatal. Sie reichen von häufigerenKomplikationen bis zu erhöhten Sterblichkeitsraten", so Litsch. Laut Studien istin Kliniken, die die vorgegebenen Mindestmengen einhalten, dasSterblichkeitsrisiko für die Patienten deutlich geringer als in Krankenhäusernmit Fallzahlen unterhalb der Mindestmenge.Zur Mindestmengen-Transparenzkarte: www.aok-bv.de/engagement/mindestmengenIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell