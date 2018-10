Online-Inserate: Fotos können Einbrecher anlocken

Wiesbaden (ots) - Ob Möbel, Kleidung oder Spielzeug: Wererfolgreich Gegenstände online verkaufen möchte, dekoriert dieAnzeigen mit attraktiven Fotos. Doch das kann gefährlich werden, wennsich Kriminelle so Einblicke in Haushalt und Wohnraum verschaffen,warnt das R+V-Infocenter zum "Tag des Einbruchschutzes".Fotos können viel "verraten"Kriminelle finden immer neue Wege, um mögliches Diebesgutauszukundschaften. "Dazu gehört auch die Suche nach aussagekräftigenFotos auf den zahlreichen Verkaufsplattformen und Auktionsseiten imInternet", sagt Udo Wolf, Sicherheitsexperte bei der R+VVersicherung. Gefährlich wird es zum Beispiel, wenn ein Foto nichtnur das zu verkaufende Sofa zeigt, sondern auch den großenFlachbild-Fernseher und das hochwertig ausgestattete Wohnzimmer.R+V-Experte Wolf rät deshalb, wirklich nur den Artikel zufotografieren, um den es geht und nicht zu viel vom Wohnraumpreiszugeben. "Denn ist das Interesse von Kriminellen erst einmalgeweckt, können sie die Adresse über die Anzeige leicht in Erfahrungbringen. Schließlich bieten Verkäufer oft die Besichtigung oderAbholung des Artikels an - und geben in diesem Zusammenhang dann auchdie Kontaktdaten preis."Nur eigene Fotos verwendenManche Verkäufer machen es sich besonders einfach und verwendenungefragt vorhandene Produktfotos aus dem Internet. "Das gehtnatürlich gar nicht, weil sie dadurch das Urheberrecht andererFotografen verletzen. Und das kann eine teure Abmahnung nach sichziehen", so Udo Wolf.Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Am besten eignet sich für das Fotoshooting ein "neutraler" Raum,etwa ein Keller oder die Garage. Auch im Garten lassen sichmanche Gegenstände gut fotografieren. Kleine Gegenständeplatziert der Verkäufer gut auf einer schlichten Decke odereinem ungedeckten Tisch.- Beim Fotografieren ist es zudem wichtig, den Hintergrund im Augezu haben. Wertvolle Gegenstände außer Sichtweite bringen undBilder abhängen.- Auch für Soziale Medien gilt: Am besten keine Wertsachenablichten und auf die unverfängliche Umgebung achten.- Bei der Vermietung einer Immobilie gilt: Fotos der bewohntenWohnung dürfen nur mit Zustimmung des Mieters ins Internet.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell