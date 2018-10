Online Hörakustiker ear.direct will mit maximaler Flexibilität und innovativem Konzept an die Hörgeräte-Spitze

Frankfurt am Main (ots) - Bislang WAR eine Hörgeräteanpassung fürden Patienten wenig transparent und eine zeitintensive Angelegenheitim Hörgeräteladen.Ear.direct bietet ein neues Vertriebskonzept. Mit Hilfe einerspeziellen App kann sich der Hörakustiker per Fernwartung mit denHörgeräten des Kunden verbinden und die Hörgeräteeinstellung an jedembeliebigen Ort vornehmen. Die Anpassung steht der klassischenHörgeräteanpassung in nichts nach. "Wir bieten nur qualitativeSpitzengeräte an, aktuell sind Hörgeräte der Firmen Phonak uns Signiain unserem Sortiment. Wir machen aus dem unbeliebten Hörgerät einmodernes und smartes Hörerlebnis", so Geschäftsführer Hiddemann.Flexibilität steht an erster Stelle! "Wir vereinbaren einen Terminfür ein Videotelefonat und nehmen die Feinjustierung live vor, woauch immer unser Kunde gerade ist", erklärt Hiddemann.Neu ist auch das Preiskonzept. Aktuell werden Hörgeräte in derRegel alle sechs Jahre neu gekauft - Grund dafür sind die hohenAnschaffungskosten. Dies verhindert allerdings die Teilnahme an derrasanten Weiterentwicklung der Hörgerätetechnik. Aus diesem Grund hatear.direct ein Leasing-Konzept für Hörgeräte entwickelt. Ähnlich wiebei einem Handyvertrag zahlt man einen einmaligen Betrag für dieBereitstellung und Ersteinstellung des Hörgerätes, anschließend fälltein monatlicher Betrag für den weiteren Service, wie dieFerneinstellungen oder Batterien an. Der Wechsel auf eine neueHörgerätetechnik ist somit deutlich günstiger, da Technik und Serviceentkoppelt werden."Wir sind uns sicher, dass wir mit unserem neuen Modell den Zahnder Zeit treffen. Die Branche braucht eine Modernisierung. Hörgeräte,wie man sie aus Großvaters Zeiten kennt, eine beigefarbene Prothese,sind schon lange überholt. Moderne Hörgeräte sind nahezu unsichtbarund verfügen über einen High-Tech-Chip im Kern. Bluetooth-Kopplungmit dem Smartphone und Apps zur Fernsteuerung gehören in unseremSortiment zum Standard," so Hiddemann.Pressekontakt:ear.direct GmbHAnja EichenauerSüdring 28a65795 HattersheimTelefon 06190 - 9266121Original-Content von: ear.direct GmbH, übermittelt durch news aktuell