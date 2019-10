Online-Hilfskit für Enterbte / Mit meinPflichtteil.de kommen betroffene Angehörige schnell und unkompliziert zum rechtmäßigen Teil vom Erbe

Bonn (ots) -Enterbten Hinterbliebenen bietet das neue ServiceportalmeinPflichtteil.de ab sofort digitalen Beistand für ihre ganzspezielle Situation: Ein mehrstufiges Hilfsangebot begleitetBetroffene Schritt für Schritt auf dem Weg zum rechtmäßigenPflichtteil. Dabei entstehen den enterbten Personen in der Regelkeinerlei Kosten.Die Unterstützung auf meinPflichtteil.de reicht von der schnellenPrüfung möglicher Ansprüche und die Information zur Höhe derPflichtteilsquote über ein personalisiertes, rechtssicheresAufforderungsschreiben bis hin zur gerichtlichen Durchsetzung derAnsprüche. Für letzteres lassen sich die Anwälte vonmeinPflichtteil.de ganz einfach online mandatieren - ohne Termin,Kanzleibesuch und Wartezeit.meinPflichtteil.de: smarte Lösung für ein verbreitetes ProblemNach einem Todesfall in der Familie wünschen sich enterbteHinterbliebene schnell und unkompliziert Klarheit über das, was ihnenvon Rechts wegen zusteht. "Aus unserer Praxis wissen wir, dass einesolche Situation Betroffene häufig vor eine emotionaleBelastungsprobe stellt. Hier ist es zunächst wichtig, schnell undverlässlich an Informationen zu kommen. Ein anwaltliches Mandat kommteinem da schon aus Kostengründen nicht sofort in den Sinn.meinPflichtteil.de holt die Enterbten genau dort ab, wo sie stehen -und begleitet sie bei berechtigtem Anspruch auch bis zu ihremPflichtteil weiter", erklärt Alexander Knauss, Fachanwalt fürErbrecht und einer der Anwälte hinter meinPflichtteil.de.Stufe 1: Mit dem Quick-Check die Pflichtteilsquote ermittelnPer "Quick-Check" lässt sich schnell abfragen, ob überhaupt einPflichtteilsanspruch besteht - und wenn ja, in welcher Höhe. Um diegesetzliche Quote und damit den prozentualen Anteil am Erbe zuermitteln, sind nur einige Fragen zum Verwandtschaftsverhältnis sowiezum Erbfall zu beantworten. Besteht gar kein Anspruch, beispielsweisebei Geschwistern des Verstorbenen, gibt der Quick-Check auch hierüberAuskunft. Konnte hingegen eine Pflichtteilsquote ermittelt werden undist der Wert des Nachlasses ungefähr bekannt, können sich die Nutzersogar die Höhe ihres Anspruchs errechnen lassen - und diesenanschließend bei den Erben einfordern.Stufe 2: Personalisiertes AnschreibenUm den oder die Erben über den Pflichtteilsanspruch zu informierenund ihn gleichzeitig auch geltend zu machen, stelltmeinPflichtteil.de den Betroffenen ein kostenlosesAufforderungsschreiben zur Verfügung. Sobald das Schreibenerfolgreich zugestellt ist, geraten die Erben per Gesetz mit derZahlung des Pflichtteils in Verzug - und müssen nicht nur Zinsen aufden Pflichtteil zahlen, sondern auch die unter Umständen späteranfallenden Anwaltskosten übernehmen.Stufe 3: Per Klick anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmenKommt der Erbe der Zahlungsaufforderung nicht nach oder erfolgtkeine nachvollziehbare Information zur Nachlasshöhe, helfen dieAnwälte von meinPflichtteil.de auch hier weiter: Über ein onlineerteiltes Mandat können Enterbte unkompliziert anwaltliche Hilfe inAuftrag geben. Anschließend überprüfen die Anwälte den Anspruch nocheinmal gründlich, fordern ihn nochmals bei den Erben ein und setzenden Pflichtteil, wenn nötig auch gerichtlich, durch. In der Regelfallen dabei keine Kosten an, weil diese bereits ab dem Zeitpunkt desVerzugs per Gesetz vom Nachlass getragen werden.Abgerundet wird der umfassende Service von meinPflichtteil.de vonausführlichen Informationen rund um den Pflichtteil. Ebenfallshilfreich: Ein Erklär-Video fasst das Angebot noch einmal anschaulichzusammen und informiert kompakt und verständlich über jeden einzelnenSchritt.Über meinPflichtteil.demeinPflichtteil.de ist ein Service von MEYER-KÖRING RechtsanwälteSteuerberater. Die überregional tätige Kanzlei für die wesentlichenDisziplinen des Wirtschafts- und Zivilrechts verfügt über Büros inBonn und Berlin. Die insgesamt rund 40 Anwältinnen und Anwälte bietenunter anderem Expertise auf dem Gebiet des Erbrechts an.Zum Team von meinPfichtteil.de gehören der Sozietätspartner undFachanwalt für Erbrecht Alexander Knauss, der Fachanwalt für ErbrechtDr. Gordian Felix Oertel sowie die Rechtsanwältin Dorothea MarieKnauss. Alexander Knauss und Gordian Felix Oertel sind auch dieIdeengeber und konzeptionellen Köpfe von meinPflichtteil.de und habendas Legal-Tech-Projekt hauptverantwortlich realisiert. Beide beratenund vertreten seit vielen Jahren Hinterbliebene in Pflichtteilsfällenund kennen die Bedenken und Bedürfnisse der Betroffenen genau.Pressekontakt:Kirsten PaulReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0228/72636-923E-Mail: k.paul@meyer-koering.deOriginal-Content von: www.meinPflichtteil.de, übermittelt durch news aktuell