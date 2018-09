Berlin (ots) - Um Angehörige im Umgang mit depressiv erkranktenFamilienmitgliedern oder Freunden zu unterstützen, startet die AOKjetzt ein neues Online-Programm: Der "Familiencoach Depression" hilftden Angehörigen der Betroffenen, mit häufigen Symptomen wieFreudlosigkeit oder Antriebslosigkeit gut umzugehen. Das Programmbasiert auf den Inhalten von Psychoedukationskursen, die dieBelastung der Angehörigen nachweislich senken können. "In vierTrainingsbereichen erfährt man, wie man seinen erkranktenAngehörigen, Freund oder Bekannten unterstützen und sich selbst vorÜberlastung schützen kann", sagt Prof. Elisabeth Schramm vomUniversitätsklinikum Freiburg, die das Programm in Zusammenarbeit mitder AOK entwickelt hat. Das interaktive Online-Programm ist für jedenInteressierten kostenfrei unter der Adressewww.familiencoach-depression.de verfügbar."Der Umgang mit einem depressiv erkrankten nahestehenden Menschenkann mit großen Sorgen verbunden sein und die Angehörigen mitunter anihre Belastungsgrenzen bringen", so Schramm. Das wissenschaftlichfundierte Online-Programm zeigt unter anderem in 14 Videos, wie esgelingt, die Beziehung zum erkrankten Angehörigen wieder zu stärken,mit Krisensituationen umzugehen, den Erkrankten zu unterstützen undsich selbst in dieser schwierigen Situation nicht zu überfordern.Zudem vermittelt das Programm Wissen über die Erkrankung. "Expertengeben in kurzen Interviews wichtige Hinweise - zum Beispiel zu derFrage, wie man sich verhalten sollte, wenn man bei einemFamilienmitglied oder Freund Suizid-Gedanken vermutet", erläutertSchramm. Der Familiencoach Depression ist mit Fokusgruppen vonAngehörigen und betroffenen Patienten entwickelt worden.Befragungsergebnisse zeigen Wissenslücken bei AngehörigenIm "Deutschland-Barometer Depression" der Stiftung DeutscheDepressionshilfe und der Deutsche Bahn Stiftung gaben 37 Prozent derDeutschen an, dass bei einem Angehörigen oder Bekannten von ihnenschon einmal die Diagnose Depression gestellt wurde. Die Studie habezum Teil erhebliche Wissenslücken bei den Angehörigen gezeigt,berichtet Prof. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der StiftungDeutsche Depressionshilfe: "So glaubt jeder dritte Angehörigefälschlicherweise, dass Depression ein Resultat von Charakterschwächesei, während es bei den Betroffenen 22 Prozent der Befragten sind".85 Prozent der Angehörigen seien der Meinung, dass Antidepressivasüchtig machten - im Vergleich zu 60 Prozent der Betroffenen. "DieseVorurteile und Wissensdefizite können dazu führen, dass Angehörigedie Betroffenen nicht optimal unterstützen", so Hegerl. Deshalb seies wichtig, dass sie sich gut über die Erkrankung informierenkönnten. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe begrüße das neueAOK-Angebot, das die Informationsangebote der Stiftung sinnvollergänze. "Wir haben die Konzeption im Projektbeirat begleitet und miteinem Experteninterview zum Umgang mit Suizidversuchen unterstützt",so Hegerl.Eine depressive Erkrankung eines nahestehenden Menschen verursachtoft hohe psychosoziale Belastungen, die die Lebensqualität, aber auchden Gesundheitszustand der Angehörigen beeinträchtigen können, betontDr. Christiane Roick, stellvertretende Leiterin des Stabs Medizinbeim AOK-Bundesverband. "Während Psychoedukationskurse für Patientenbereits zum Standardrepertoire der Versorgung gehören, sindentsprechende Kurse für die Angehörigen aber noch deutlich seltener",so Roick. Nur gut ein Drittel der psychiatrischen undpsychosomatischen Kliniken in Deutschland halte solche nachweislichwirksamen Angebote vor, und nur ein Fünftel der in Frage kommendenAngehörigen nutze sie. Gründe für die geringe Inanspruchnahme sindunter anderem Kurszeiten, die Berufstätigen eine Teilnahmeerschweren, oder die Furcht von einer Stigmatisierung derAngehörigen. "Diese Hürden können mit unserem Online-Programm, das inseiner Art und seinem Umfang bisher einmalig ist, sehr gut überwundenwerden." Es erlaube einen anonymen sowie zeitlich und örtlichflexiblen Zugang zu den Informationen. "Das Angebot ist zudem füralle interessierten Angehörigen offen, die Nutzer müssen nicht beider AOK versichert sein." AOK-Versicherte können jedoch ab Herbst2018 zusätzlich an Experten-Videochats teilnehmen, in denen Prof.Elisabeth Schramm Fragen zum Familiencoach beantworten wird.Aufgrund seiner innovativen Inhalte kann der FamiliencoachDepression auch eine sinnvolle Ergänzung für psychoedukativePräsenzkurse an Kliniken oder in der Beratung von Angehörigen sein."Es ist aber empfehlenswert, parallel zur Nutzung des FamiliencoachesDepression oder im Anschluss daran den Austausch mit anderenbetroffenen Angehörigen zu suchen", betont Elisabeth Schramm. Hierbeihelfen zum Beispiel regionale Selbsthilfegruppen des Bundesverbandesder Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Mit dem neuen Programmergänzt die AOK ihr Angebot von Online-Coaches. So gibt es bereitsdas Selbsthilfeprogramm "moodgym" zur Prävention und Linderungdepressiver Symptome. www.familiencoach-depression.de