Online-Händler berichten über 2019 - Neue Rekordzahlen zu erwarten

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel legt am Dienstag (10.00 Uhr) seine Bilanz für das Jahr 2019 vor und wirft einen Blick in die Zukunft des Online-Handels.



Wie in den Vorjahren sind auch für 2019 neue Rekordumsätze zu erwarten. Die Prognose lautet auf ein Plus von mehr als zehn Prozent auf rund 72 Milliarden Euro im Online-Geschäft mit Waren. Zu den Waren kommen noch Dienstleistungen wie zum Beispiel Bahn- und Flugtickets, Reisen oder Konzertkarten.

Der Online-Handel boomt seit Jahren, immer mehr Verbraucher bestellen sich Kleidung, Einrichtungsgegenstände, Elektro- und Freizeitartikel über das Internet. Im Jahr 2018 erzielten die Online-Händler ein Plus von 11,4 Prozent auf mehr als 65 Milliarden Euro im Geschäft mit Waren. Mit dem traditionellen Versandhandel, bei dem Kunden über Katalog, Prospekt oder Anzeige informiert werden und dann telefonisch oder schriftlich bestellen, wurden rund drei Milliarden Euro eingenommen, mit Dienstleistungen 17,5 Milliarden Euro. Damit wurde im Distanzhandel ein Gesamtumsatz von 85,5 Milliarden Euro erzielt. Bei den Warengruppen liegt Bekleidung ganz deutlich vorn, vor Einrichtung, Freizeit und Unterhaltung./egi/DP/stw