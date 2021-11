Online-Gebrauchtwagenkauf: Carvago startet mit zertifizierten Fahrzeugen in Deutschland

Neuss (ots) -- Europas größter Online-Gebrauchtwagenhändler Carvago kommt nach Deutschland- Die Plattform bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Gebrauchtwagen aus ausgewählten europäischen Märkten inklusive Lieferung nach Hause, sechsmonatiger Garantie, Finanzierung und Fahrzeugzulassung über das Internet zu kaufen- Carvago erhöht die Transparenz im Gebrauchtwagenhandel durch die CarAudit-Zertifizierung und die Möglichkeit, Fahrzeuge innerhalb von 14 Tagen zurückzugebenCarvago (www.carvago.com) startet heute in Deutschland. Das Unternehmen setzt damit seine Europa-Expansion fort. Deutsche Kundinnen und Kunden haben über die Plattform die Möglichkeit, zertifizierte Gebrauchtwagen aller in Europa vertretenen Marken und Modelle zu kaufen. Insgesamt bietet das Unternehmen 650.000 Fahrzeuge an. Unter dem Slogan #Leaderofchange will Carvago den Gebrauchtwagenmarkt transparenter gestalten.Gebrauchtwagen ohne ÜberraschungenDer Kauf eines Gebrauchtwagens ist oft intransparent und birgt viele Risiken. Mit strengen Zulassungsvoraussetzungen für Fahrzeuge und einer technischen CarAudit-Prüfung vor dem Verkauf beugt Carvago diesen Risiken vor. Die Prüfung wird unter anderem durch zertifizierte Prüfstellen der DEKRA oder des TÜV durchgeführt. Werden bei der Inspektion Mängel am Auto festgestellt, empfiehlt Carvago dem Interessenten alternative Fahrzeuge, die ebenfalls den umfassenden CarAudit-Prozess durchlaufen müssen. Der Gebrauchtwagenkauf bei Carvago birgt damit nur minimale Risiken."Bei Carvago analysieren wir täglich mehr als sechs Millionen Gebrauchtwageninserate aus ganz Europa, von denen eine Großzahl aufgrund von schlechtem Zustand oder anderer Mängel nicht auf unserer Plattform angeboten werden. Fahrzeuge, die unseren Kriterien entsprechen, können wir auf allen europäischen Märkten ankaufen und unseren Kundinnen und Kunden bereitstellen. Dabei kümmern wir uns um alle rechtlichen, technischen und logistischen Details", fügt Jakub Sulta, Gründer und CEO von Carvago, hinzu. Er kommentiert zudem: "Mit Carvago wird der Gebrauchtwagenkauf erstmals zum vollwertigen Online-Geschäft und damit haben Verbraucher:innen auch alle Rechte eines Onlinekaufs. Entspricht das Fahrzeug nicht den Erwartungen der Kundinnen und Kunden, kann es innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden."Carvago auf dem Weg der ExpansionDer Start in Deutschland ist Teil der international ausgerichteten Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Seit dem Start von Carvago in Tschechien im Oktober 2020 ist das Unternehmen nach Polen und in die Slowakei expandiert. Für das laufende und kommende Jahr plant Carvago zudem den Start in sieben weiteren europäischen Ländern.Jakub Sulta, CEO und Gründer von Carvago kommentiert den Start in Deutschland: "Der Gebrauchtwagenkauf ist für Verbraucher:innen oft mit vielen Unsicherheiten verbunden. Die meisten Menschen erkennen nicht auf Anhieb, ob ein Fahrzeug in Ordnung ist oder nicht oder ein Risiko für einen zukünftigen Schaden birgt, da beispielsweise die Intervalle für Inspektionen nicht eingehalten wurden. Mit dem umfassenden Check unserer Gebrauchtwagen im Rahmen der CarAudit-Prüfung beseitigen wir all diese Vorbehalte und nehmen unseren wertgeschätzten Verbraucher:innen alle Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Kauf eines gebrauchten Autos."Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite (https://carvago.com/de) des Automobilvermittlers.Über CarvagoCarvago ist ein europäischer Online-Gebrauchtwagenhändler. Seit der Gründung im Oktober 2020 durch Jakub Sulta arbeitet das Unternehmen daran, den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen für Verbraucher:innen transparenter zu gestalten. Zur Erreichung dieses Ziels hat Carvago eine CarAudit-Prüfung entwickelt, mit der der technische Zustand der Fahrzeuge von unabhängigen Werkstätten überprüft und zertifiziert wird. Zudem sind alle Autos von Carvago nicht älter als 10 Jahre und haben weniger als 160.000 Kilometer Laufleistung. Neben der umfassenden Prüfung haben Verbraucher:innen bei Carvago eine Garantie von mindestens 6 Monaten und können ein gekauftes Fahrzeug innerhalb von 14 Tagen ohne die Angabe von Gründen wieder zurückgeben.Pressekontakt:Jakob Huth | jakob.huth@tonka-pr.com | +49.173.9942.767Jannes Zwirner | jannes.zwirner@tonka-pr.com | +49.172.3650.385Original-Content von: Carvago, übermittelt durch news aktuell