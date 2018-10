Online-Fotoservices: Der große Preis- und Qualitätscheck / So schneiden Deutschlands Fotodienste im Vergleich ab

Berlin (ots) -- Poster, Fototasse und Fotobuch: Preisliche Differenzen von rund20 Euro- ROSSMANN und dm am günstigsten - pixum, CEWE und posterXXL amteuersten- Enorme Preisunterschiede für einzelne FotoabzügeAbzüge, Poster, Grußkarten, Fotobücher - das Gestalten undBestellen mit Online-Fotoservices ist einfach, bequem und vielseitig.Allein im vergangenen Jahr kauften die Deutschen rund 9,4 MillionenFotobücher. Die Absatzmenge der bebilderten Erinnerungsstücke hatsich in den vergangenen zehn Jahren mehr als versechsfacht. HöchsteZeit, sich einen genauen Überblick zu verschaffen und die bestenAnbieter miteinander zu vergleichen. In einem umfangreichen Test hatdas Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) Fotoabzüge,Fotoposter, eine klassische Fototasse sowie ein Hardcover-Fotobuchbestellt.Drogeriemärkte dm und ROSSMANN überzeugen mit den günstigstenPreisenDer Online-Fotoservice der Drogeriekette dm (Foto-Paradies) sowieROSSMANNS Fotowelt bieten das umfangreichste Sortiment zum kleinstenPreis. Zudem werben beide Drogeriekonzerne mit einer kostenlosenLieferung in eine ihrer Filialen - eine seltene Besonderheit im Test.Bei allen anderen verglichenen Fotoservices betragen dieVersandkosten im Schnitt mindestens sechs Euro. Negativ sticht indiesem Punkt der Anbieter CEWE heraus: Im Test machen dieVersandkosten in Höhe von 17,88 Euro fast ein Viertel desGesamtpreises aus. Grund sind die für jeden Artikel separatberechneten Lieferkosten, die stets zwischen drei (Fotoabzüge) undsechs Euro (Poster) liegen. Dafür liegt CEWE allerdings bei derBedienung der Software und Produktgestaltung auf Platz eins.Poster, Fototasse und Fotobuch: Preisunterschiede von rund 20 EuroGrundlage des Netzsieger-Vergleichs bilden neben diversenFotoabzügen folgende Produkte: Ein Poster (40 x 60 Zentimeter), eineFototasse sowie ein Fotobuch (A4, Hochformat). Am wenigsten für diedrei Artikel zahlen Kunden bei ROSSMANN. Etwa 33 Euro lassen sie inder Fotowelt des Drogeriemarktes. Für rund zwei beziehungsweise dreiEuro mehr erhalten Verbraucher die gleichen Produkte bei dm (35 Euro)und myposter (36 Euro). Wobei myposter keine Fototasse im Sortimenthat und Kunden lediglich Poster und Fotobuch erhalten - Versandkostennicht einmal inbegriffen. Für fast 46 Euro können Nutzer die dreiArtikel bei CEWE ordern, für einen beziehungsweise sieben Euro mehrbei Saal Digital (47 Euro) und posterXXL (53 Euro). Am teuersten istpixum. Hier lassen Kunden für Tasse, Fotobuch und Poster insgesamt 54Euro (ebenfalls ohne Versandkosten). Auffällig ist zudem, dass dieauf Poster spezialisierten Anbieter wie myposter und posterXXL eineeher kleine Produktauswahl sowie höhere Preise im Poster-Segmentaufweisen. Interessant ist auch, der Anbieter pixum lässt bei CEWEdrucken, verlangt jedoch acht Euro mehr für das gleiche Poster.Qualität hat ihren Preis: teurere Anbieter weisen die besteFotoqualität aufDie Spitzenreiter in Sachen Druckqualität liegen imNetzsieger-Test im oberen Preissegment. Was Farbe und Qualitätangeht, nehmen CEWE, pixum und Saal Digital die vorderen Ränge ein.Für Poster, Fototasse und Fotobuch lassen Kunden hier im Schnittallerdings auch rund 14 Euro mehr (ohne Versandkosten) als bei dengünstigen Drogeriemärkten. Ein Pluspunkt aller drei Anbieter ist diezeitnahe Lieferung - die Produkte von dm und ROSSMANN waren imSchnitt erst drei Tage nach Ankunft der anderen Testbestellungenabholbereit.Fotoabzüge bei ROSSMANN am günstigsten, bei myposter am teuerstenWas den Preis der einzelnen Fotoabzüge betrifft, ist ROSSMANN derklare Gewinner. Für das Format 10 x 15 Zentimeter bezahlen Kundenlediglich 0,05 Euro je Abzug. Drei Cent mehr (0,08 Euro) legen siefür das gleiche Maß bei dm hin. Drei Cent, die sich allerdingsbezahlt machen - denn die Abzüge von dm weisen eine intensivereSättigung auf, während bei ROSSMANN ein leichter Grauschleier überden Bildern liegt. Tief in die Tasche greifen Käufer bei myposter.0,99 Euro zahlen sie für nur einen Abzug. Die Qualität der Fotoabzügelässt hier sowie auch bei posterXXL zu wünschen übrig. myposterüberrascht mit stark gewellten Bildern und Rotstich, währendposterXXL mit an den Rändern abgeschnittenen Motiven und blassenFarben hervorsticht.Der ausführliche Test der Online-Fotoservices inklusiveFotogalerie ist hier zu finden:https://www.netzsieger.de/k/online-fotoserviceÜber NetzsiegerNetzsieger (www.netzsieger.de) steht für unabhängigeVerbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehrals 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen imdeutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen dieganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software überVersicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiertVerbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, denLesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte undAngebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen,
umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich beiihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehenjedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.