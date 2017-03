Online-Expertenfragestunde am 21. April 2017: Kennen Sie Ihr Anaphylaxierisiko? (FOTO)

Eschborn (ots) -Unter dem Motto "Kennen Sie Ihr Anaphylaxierisiko?" findet am 21.April 2017 von 16.45 bis 17.45 Uhr eine Online-Expertenfragestundeauf www.anaphylaxie-experten.de statt. Jeder User kann in diesemZeitrahmen seine persönlichen Fragen zum Thema an die Expertenstellen. Mit der Fragestunde startet das Expertenforum Anaphylaxieeine Aufklärungsaktion mit Print-, Online- und Radiobeiträgen."Allergische Erkrankungen werden nach wie vor unterschätzt, obwohlzunehmend mehr Menschen betroffen sind. Positiv ist, dass es heutegute Therapiemöglichkeiten gibt, die Leiden verhindern können - unddarüber müssen wir die Menschen informieren", beschreibt Prof. Dr.med. Bodo Niggemann, Charité Berlin, die Motivation hinter derAktion. Noch zu wenig bekannt - sowohl unter Laien als auch unterÄrzten - sei, dass Allergien gravierende Folgen wie dieanaphylaktische Reaktion (allergischer Schock) haben können, ergänztSabine Schnadt vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB,www.daab.de). "Der anaphylaktische Schock ist die Extremvarianteeiner allergischen Reaktion - und die kann im schlimmsten Falllebensbedrohlich ausfallen", so Prof. Dr. Ludger Klimek,Allergiezentrum Wiesbaden. In Panik muss dennoch kein Allergikergeraten, denn es gibt mit dem vom Arzt verordneten Notfallset, dessenwichtigster Bestandteil ein Adrenalin-Autoinjektor ist, einenzuverlässigen Lebensretter für den Ernstfall.Entscheidend sei es, so Schnadt, sich den Unterschied zwischeneiner "normalen" allergischen Reaktion und einer Anaphylaxieklarzumachen. Eine allergische Reaktion ist üblicherweise eineörtlich begrenzte Reaktion. Sie tritt dort auf, wo der Körper mit demjeweiligen Allergen in Berührung kommt. Bei einer allergischenReaktion auf Pollen kommt es deshalb zu tränenden Augen oder durchEinatmen zu den typischen Beschwerden wie Fließschnupfen, Niesen,Husten oder Atemnot. Bei einer anaphylaktischen Reaktion hingegenzeigen sich zudem Symptome auch an Stellen im Körper, mit denen derAllergieauslöser nicht direkt in Berührung gekommen ist, z. B.Nesselausschlag am ganzen Körper, Schwindel, Bewusstseinseintrübungund Blutdruckabfall. Wer Reaktionen wie diese, eventuell inabgeschwächter Form, bei sich schon einmal beobachtet hat, könnte einerhöhtes Anaphylaxie-Risiko haben. Das können z. B. Personen miteiner Insektengiftallergie oder einer bestimmten Form derNahrungsmittelallergie sein. Ob im Einzelfall tatsächlich einerhöhtes Risiko vorliegt, kann allerdings nur ein Arzt, speziell einAllergologe, beurteilen. "Stellt dieser ein erhöhtes Risiko fürlebensbedrohliche allergische Reaktionen fest, sollte dem Patientenein Notfallset verordnet werden, das er ständig bei sich tragen muss.Übrigens - die Kosten für das Set werden uneingeschränkt von denKrankenkassen übernommen", so Niggemann.Das ausführliche Interview mit den Anaphylaxie-Experten:http://www.anaphylaxie-experten.de/presse/Pressekontakt:Kerstin Depmer06196 / 77 66 117depmer@cgc-pr.comKarin Jürgens06196 / 77 66 114juergens@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell