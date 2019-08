Hamburg (ots) - Die Orientierung & Kursbestimmung in einer sichständig verändernden Informationslandschaft bringt zahlreicheHerausforderungen mit sich. Deshalb hat der weltweit führende Archiv-& Informationsmanagement-Dienstleister Iron Mountain im vergangenenJahr die Webinar-Reihe "Physical Meets Digital" ins Leben gerufen.Ende August geht sie in die 2. Runde. In kostenfreien Webinaren gebenBranchenexperten Tipps & Einblicke zu Trendthemen rund um dasInformationsmanagement. Im Anschluss an jedes Webinar findet eineFrage-Antwort-Runde statt, bei der die Teilnehmer ihre Fragen livestellen können. Melden Sie sich hier an:https://www.ironmountain.de/physicalmeetsdigital1 Jahr nach DSGVO-Einführung: Wo stehen wir, was haben wirgelernt?27.08.2019, 14:00 - 14:30 UhrSprecher: Michael Zurcher (Senior Director, Global Privacy Officer,Legal, Iron Mountain), Sascha Votteler (Head of Risk & ComplianceGermany, Iron Mountain)Digitale Geschäftsprozesse: So gelingt die unternehmensweiteTransformation28.08.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Ralf Kettnaker, Genc Behrami (Business ConsultantsInformation Governance & Digital Solutions, Iron Mountain)Künstliche Intelligenz: die Zukunft für Unternehmen?17.09.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Nick Baumeister (BDM Information Governance & DigitalSolutions, Iron Mountain), Mehdi Attou (BDM, Iron Mountain)Legacy Tapes: Datenwiederherstellung leicht gemacht19.09.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Sven Sauer (BDM Data Management, Iron Mountain), DoreenSeele (Key Account Manager, Iron Mountain)IT Lifecycle Management: Wie Sie ausgediente IT-Geräte sicher,verantwortungsvoll & gesetzeskonform recyceln25.09.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Christian Winkler (Geschäftsführer, TES-AMM Central EuropeGmbH)Einführung der e-Akte. Wie umgehen mit Papierakten.19.11.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Martin Frankenfeldt (BDM Public Sector Germany, IronMountain)Cloud Backup: Strategien zum Schutz vor Cyber-Angriffen &Datenverlust21.11.2019, 11:00 - 11:30 UhrSprecher: Daniel Brunnert (Channel Sales Manager, Carbonite), SvenSauer (BDM Data Management, Iron Mountain)Redaktionskontakt:Berkeley KommunikationPatrick WandschneiderTel.: +49 (0)89 747262-41E-Mail: patrick.wandschneider@berkeleypr.comIron Mountain DeutschlandAnja Altenburg-RichterTel.: +49 (0)40 52108-135E-Mail: anja.altenburg@ironmountain.deOriginal-Content von: Iron Mountain, übermittelt durch news aktuell