Online-Direktvertrieb: Wie funktioniert eine faire Händlervergütung?

Bonn (ots) - Die Arbeitsgruppe Geschäftsmodelle/Konnektivität imZDK fordert, dass die Händlervergütung bei zunehmendem Direktvertriebder Hersteller kostendeckend bleiben muss. Händler sollen für diedauerhafte Bereitstellung ihrer Dienstleistungen auch einenkonstanten Ausgleich erhalten. Diese pauschale Vergütung sollunabhängig davon gewährt werden, ob ein Hersteller die Services inAnspruch nimmt oder nicht. Eine aktivitätsbezogene Vergütung, wieHersteller sie diskutieren, ist schwer kalkulierbar, mit hohemadministrativem Aufwand verbunden und vermutlich nicht kostendeckend."Ein Vergütungssystem muss einfach, kalkulierbar undnachvollziehbar sein. Außerdem muss es unsere Kosten decken und einenGewinn ermöglichen. Diese Anforderungen kann eine aktivitätsbezogeneVergütung aus Händlersicht allein nicht erfüllen", sagtZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn. Bisherige Vergütungssysteme sindauf der Basis entwickelt worden, dass der Händler alleinigerVertriebspartner der Hersteller ist. Hersteller legen die Standardsfür Gebäude, Einrichtung, Ausstellungs- und Vorführfahrzeuge undPersonal fest. Die Kosten dafür müssen durch die Handelsspannegedeckt sowie ein angemessener Gewinn erwirtschaftet werden.Zwar werden bisherige Margensysteme weiterhin relevant bleiben.Allerdings fehlt dem Handel in Zukunft der Umsatz aus denDirektgeschäften der Hersteller, zum Beispiel über das Internet oderüber Mobilitätspakete. Dieser Umsatz wird aber zur Kostendeckung derInvestitionen im Autohaus dringend benötigt. "Händler erbringen fürden Direktvertrieb Dienstleistungen wie Beratung, Probefahrt undAuslieferung. Für die Bereitstellung dieser Services sollenHersteller eine Pacht zahlen. Diese Vergütung muss in etwa derderzeitigen Margenhöhe pro Fahrzeug entsprechen. Nur so könnenlangfristig Händlerkapazitäten für den Direktvertrieb bereitgestelltwerden, wie es Hersteller fordern", erklärt Fabio Krause,Geschäftsführer des Ford-Händlerverbandes.Zum Thema gibt es aktuell auch einen Podcast. Über dieAuswirkungen von Direktgeschäften und Vergütungssystemen sprechenZDK-Referentin Ellen Schmidt, ZDK-Vize Thomas Peckruhn und FabioKrause von Ford-Händlerverband.Zum Podcast bei Spotifyhttps://open.spotify.com/show/3QCyzjPbasscllXpt60v5CZum Podcast bei Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=LO_jeicvkNc&t=438sPressekontakt:Stefan Meyer, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell