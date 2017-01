Online-Dating: Was hält Paare zusammen?

Hannover (ots) - Jede dritte Beziehung wird heute Onlinegeschlossen. Was aber hält Paare zusammen und was führt zur Trennung?Die psychologische Partnervermittlung www.Gleichklang.de hat dazu 427Mitglieder befragt, die über Gleichklang eine Partnerschaft gefundenhatten.Es zeigte sich, dass Paare, die zusammen blieben, zu Beginn ihrerBeziehung gemeinsame Lebensziele hatten, sowie beidseitigbindungsbereit und veränderungsbereit waren. Wenn aber nur einedieser Voraussetzungen fehlte, kam es meistens zur Trennung.Befragung:Die Befragung wurde durch den Gleichklang-Psychologen Guido F.Gebauer durchgeführt. Die 427 Befragten Befragten gaben Auskunft überdie Dauer ihrer Beziehung. Sie bejahten oder verneinten zudem diefolgenden drei Aussagen, die sich auf den Beginn ihrer Beziehungbezogen:- War hatten keine gemeinsamen Lebensziele- Wir waren nicht beide bindungsbereit- Wir waren nicht beide veränderungsbereitErgebnisse:397 Mitglieder verneinten alle drei negativen Aussagen. 69bejahten eine negative Aussage. 44 bejahten zwei negative Aussagen.17 bejahten alle drei negativen Aussagen.Es zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischenPersonen, die bereits wieder getrennt waren oder noch als Paarzusammen waren:- Wenn alle drei Aussagen verneint wurden, trennten sich 25,63 %der Paare. Fast drei von vier Paaren blieben zusammen.- Wenn eine Aussage bejaht wurde, trennten sich 72,23 % der Paare.Fast drei von vier Paaren trennten sich.- Wenn zwei Aussagen bejaht wurden, trennten sich 81,09 % derPaare. Mehr als vier von fünf Paaren trennten sich.- Wenn alle drei Aussagen bejaht wurden, trennten sich 100 % derPaare. Kein einziges dieser 17 Paare blieb zusammen.Psychologische Empfehlungen:Gebauer rät Partnersuchenden, sich von Anfang an intensiv übermögliche gemeinsame Lebensziele, die wechselseitigeBindungsbereitschaft und die wechselseitige Veränderungsbereitschaftauszutauschen. Wenn zwei Menschen beim Online-Dating feststellen,dass sie gemeinsame Lebensziele haben, beide veränderungsbereit seienund sich beide binden wollen, mache der Beginn einer PartnerschaftSinn. Wenn aber nur eine dieser Voraussetzungen fehle, solltenPartnersuchende lieber getrennte Wege gehen. Auf jeden Fall sei einschneller Schlussstrich notwendig, wenn es an allen dreiVoraussetzungen mangele.Mehr Informationen finden sich im Gleichklang-Blog:http://ots.de/4yk3tPressekontakt:Dr. Guido F. GebauerGleichklang limitedMarienstr. 3830171 HannoverTel.: 0160 524 2562E-Mail: gebauer@gleichklang.deOriginal-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell