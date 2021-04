Online-Broker Flatexdegiro legt die Latte für 2021 noch höher - Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro schraubt nach dem Rekordjahr und einem starken ersten Quartal seine Erwartungen für 2021 ein weiteres Mal nach oben.



So soll der Kundenstamm bis zum Jahresende jetzt auf 2,0 bis 2,2 Millionen wachsen, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Erst Anfang Februar hatte der Vorstand seine Prognose auf 1,8 bis 2,0 Millionen Kunden angehoben. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen soll im laufenden Jahr statt auf 75 bis 90 Millionen jetzt auf 90 bis 110 Millionen steigen. Der Kurs der Flatexdegiro-Aktie legte nach den Nachrichten um rund drei Prozent zu.

Zwischen dem Jahreswechsel und Ende März steigerte Flatexdegiro die Zahl seiner Kunden den Angaben zufolge um 29 Prozent auf 1,6 Millionen. Die Zahl der Transaktionen legte im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 94 Prozent auf 33,6 Millionen zu. Der Umsatz sprang dadurch um 176 Prozent auf knapp 135 Millionen Euro in die Höhe. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verdreifachte sich sogar auf gut 73 Millionen Euro./stw/jha/