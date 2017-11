Online-Blumenversand: Der große Preis- und Qualitätscheck / So schneiden deutsche Blumenlieferanten ab / Preisliche Differenzen von 30 Euro bei Rosen / Große Qualitätsunterschiede: Viel Grün für viel Geld

Berlin (ots) - Jeder fünfte deutsche Internetnutzer bestelltinzwischen online Blumen. Die Lieblingsblume der Deutschen isthierbei eindeutig die Rose. Fast jeder Dritte entscheidet sich beimKauf für die "Königin der Blumen". In einem umfangreichen Test derbesten Online-Blumenanbieter hat das Vergleichsportal Netzsieger(www.netzsieger.de) gleichartige Rosensträuße aller Anbieterbestellt, begutachtet und in einem Langzeittest auf Frische undStandfestigkeit überprüft. Das Gleiche führte die Redaktion mitsaisonalen Herbststräußen der jeweiligen Blumenlieferanten durch.Große Unterschiede bei Optik und Frische der RosenHinsichtlich des Bewertungskriteriums der Optik aller Rosensträußeliegen Euroflorist und Blumenfee auf dem letzten Platz. SchwarzeDruckstellen (Euroflorist) und Farne, die an Blumen von derTankstelle erinnern (Blumenfee) ergänzen das Bündel der nicht mehrganz frisch wirkenden Rosensträuße. "Für knapp 32 beziehungsweiserund 26 Euro liegen die beiden Dienstleister zwar preislich in einemguten Rahmen, die Qualität und Frische der Rosen ist hingegenungenügend", wie die für den Test zurate gezogene BerlinerFloristmeisterin Carolin Lange (Blumenfisch Floristik) anmerkt. Denteuersten Rosenstrauß bietet mit Abstand Bloomy Days. 20 rote Rosenkosten hier knapp 50 Euro. Der Preis spiegelt sich allerdings auch inder Qualität und Frische der Blumen wider: "50 Euro für langstieligeEdelrosen mit besonders vollen Blütenköpfen sind gerechtfertigt", soCarolin Lange. Die günstigsten roten Rosen für jeweils 19,99 Eurobieten FloraPrima und Valentins an. Bei ersterem Anbieter erhaltenKunden sogar noch eine Vase gratis, bei letzterem nicht nur 20 roteRosen, sondern sogar 23. Die Optik bei beiden Blumenlieferanten istansprechend und zeugt von einem guten Preis-Leistung-Verhältnis.Blumen auch bei LIDL und ALDIFür knapp 25 Euro bieten auch die bekannten Discounter LIDL undALDI Rosen an (23 Stück). Die Frische der Sträuße lässt jedoch zuwünschen übrig. Speziell der Rosenstrauß von ALDI erweist sich miteiner Haltbarkeit von nicht mehr als vier Tagen als wenig standhaft.Fachgeschäfte häufig teurer als Online-Blumen-LieferantenGerade bei den Rosensträußen fällt auf, dass diese bei den vonNetzsieger (www.netzsieger.de) getesteten Blumen-Lieferanten häufiggünstiger als im Einzelhandel sind - eine individuelle Beratung wieim Fachgeschäft fehlt jedoch. Insbesondere die Haltbarkeit ist jedochbei vier der zehn Anbieter (ALDI, Euroflorist, MIFLORA, Blumenfee)ungenügend.Durchschnittspreis für 20 rote Rosen liegt bei knapp 28 EuroFür rund 25 und 30 Euro können Blumenliebhaber 20 rote Rosen beiBlume 2000 und Fleurop bestellen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis istsehr gut, die Kosten liegen bei Blume 2000 sogar noch drei Euro unterdem durchschnittlichen Preis von 28 Euro. FloraPrima und Valentinsüberzeugen für jeweils 19,99 Euro ebenfalls mit ihren 20beziehungsweise 23 roten Rosen. Die Qualität der Rosen von FloraPrimaist allerdings durchwachsen - teils frisch, teils fleckig.Enttäuschendes Ergebnis bei den HerbstblumenDie Qualität der herbstlichen Blumensträuße schneidet im Schnittschlechter ab als die der Rosen. Der Durchschnittspreis liegt jedochmit knapp 24 Euro vier Euro unter dem der Rosensträuße. Dengünstigsten Herbststrauß gibt es bei FloraPrima für rund 18 Euro,dicht gefolgt von Blume 2000, ALDI, Blumenfee, und Euroflorist mitjeweils knapp 20 Euro. Der Preis für die Blumenauswahl ist bei ALDI,Blumenfee, Euroflorist sowie FloraPrima nicht angemessen. Zu vielGrün (ALDI), gefärbter Zierkohl (Blumenfee), eine durchwachseneBlumenqualität (Euroflorist) sowie verkehrt herum angebrachtesBlattwerk (FloraPrima) rechtfertigen den Preis nicht.Blume 2000 und Bloomy Days überzeugen mit ihren HerbststräußenWie auch schon bei den Rosensträußen muss der Kunde für denherbstlichen Strauß bei Bloomy Days am tiefsten in die Taschegreifen. Er kostet hier knapp 30 Euro. Auch wenn die Farbauswahlnicht ganz stimmig ist, entsprechen das Preis-Leistungs-Verhältnissowie die Qualität der Blumen den Ansprüchen der den Netzsieger-Testberatenden Floristin. Auch Blume 2000 überzeugt: "Im Fachgeschäftwürden Sie für so einen Strauß deutlich mehr bezahlen", soFloristmeisterin Carolin Lange.Der ausführliche Test der Blumenlieferanten inklusive Fotogalerieist hier zu finden: https://www.netzsieger.de/k/blumenversandÜber NetzsiegerNetzsieger (www.netzsieger.de) steht für unabhängigeVerbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehrals 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen imdeutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen dieganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software überVersicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiertVerbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, denLesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte undAngebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen,umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich beiihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehenjedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Anne RöttgerkampE-Mail: aroettgerkamp@founderslink.comTelefon:+49.30.555.79.12.31Original-Content von: Netzsieger, übermittelt durch news aktuell