Online Bewerbertag am Klinikum Bielefeld: Der digitale Weg zum neuen Job! (FOTO)

Bielefeld (ots) - In Zeiten der Corona Pandemie entwickelt sich die digitale Kommunikation zu einer echten Notwendigkeit. Da man sich nicht in größeren Gruppen treffen darf, nutzt man ZOOM und ähnliche Online Tools, um miteinander zu kommunizieren. Auch das Klinikum Bielefeld nutzt die modernen Möglichkeiten und wird seinen 2. Bewerbertag als Live Chat über Zoom ausrichten: Das Klinikum Bielefeld ist mit 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region. Der Online Bewerbertag ist die ideale Anlaufstelle für alle, die einen neuen Job suchen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten. Mit dem Bewerbertag präsentiert sich das Klinikum Bielefeld als attraktiver Arbeitgeber in der Region und informiert über Ein- und Umstiegsmöglichkeiten. Ob Ausbildung, Berufsanfänger oder Berufserfahrene. Das Klinikum Bielefeld bietet für alle Bereiche Entwicklungsmöglichkeiten.Wer also einen Einblick in die Berufsfelder des Klinikums erhalten und die Chance nutzen möchte, potentielle Kollegeninnen und Kollegen kennenzulernen, der hat am 16. Juni von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit dazu. Es präsentieren sich folgende Berufsgruppen: Pflegedienst (https://www.klinikumbielefeld.de/pflege-729.html) , Funktionsdienst (OP-Personal) (https://www.klinikumbielefeld.de/files/dateien/Abteilungen/OP_Ana esthesie_Funktionsdienst_Flyer.pdf) , Ärztlicher Dienst (https://www.teildesganzen-alltagshelden.de/bildungswege-medizin.html) , https://www.klinikumbielefeld.de/MTA-Schule.html , Radiologie (https://www.klinikumbielefeld.de/institut-fuer-diagnostische-radiologie.html) , Physiotherapie und Ergotherapie. Im Anschluss an den Live-Chat des jeweiligen Bereichs gibt es die Möglichkeit, weitere offene Fragen in einem virtuellen Speed-Dating-Vorstellungsgespräch mit einem/einer unserer Expert*innen zu klären und ein erstes Gespräch unter vier Augen zur beruflichen Zukunft zu führen. Im Anschluss kann man sich direkt über die Karriereseite (https://www.teildesganzen-alltagshelden.de/startseite.html) [FM1] des Klinikums bewerben.Um sich verbindlich für ein Speed-Dating-Vorstellungsgespräch anzumelden, muss man sich bis zum 15.06.2020 um 12:00 Uhr auf der Homepage des Klinikums [FM2] registriert haben. Unter allen Teilnehmer*innen der Speed-Dating-Vorstellungsgespräche wird ein iPad verlost.Weitere Informationen sowie die Registrierung für den Live Chat und das Speed Dating Vorstellungsgespräch findet man unter: https://www.klinikumbielefeld.de/bewerbertag.htmlPROGRAMM LIVE-CHAT16:00 Uhr BegrüßungSvenja König, Senior Talentmanagerindes Klinikums Bielefeld16.10 Uhr PflegedienstSarah Krüger, Pflegedienstleitung undKilian Heinze, Bereichsleitung am Standort Bielefeld Mitte16:40 Uhr Ärztlicher DienstDr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski,Ärztlicher Direktor des Klinikums Bielefeld17:00 Uhr Dienstleistungsgesellschaft:Physiotherapie und ErgotherapieNicole Blechinger, Fachliche Leitung der Ergotherapieam Klinikum Bielefeld und DorotheaWaldeyer, Leitung der Physio- & Ergotherapie amStandort Bielefeld Rosenhöhe17:20 Uhr MTA-Schule und RadiologieMartina Spilker, Leiterin der MTA-Schule am KlinikumBielefeld Mitte; Prof. Dr. med. Hans-Björn Gehl,Chefarzt des Instituts für Diagnostische Radiologieund Anja von Eßen, Leitende MTA der Radiologie17:40 Uhr Funktionsdienst (OP-Personal)Andrea Scharnowski, Leitung der Funktionsdiensteder OP-Bereiche