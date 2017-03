Online-Befragung zeigt: Hausärzte lesen selten englischsprachige Fachartikel

Berlin (ots) - Mehr als drei Viertel der Hausärzte nutzenärztliche Fortbildungen und knapp die Hälfte Qualitätszirkel oder dasGespräch mit Kollegen, um sich über medizinische Fragestellungenauszutauschen. Deutschsprachige Fachpublikationen werden von knappzwei Dritteln, Versorgungsleitlinien hingegen nur von einem Drittelder Hausärzte häufig genutzt. Das hat eine aktuelle Umfrage zumInformationsverhalten unter 1.000 Hausärzten für den "WIdOmonitor"ergeben. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Online-Befragung vonWIdO und Cochrane Deutschland Defizite bei der Rezeption voninternationalen, englischsprachigen Fachartikeln: Nur jeder siebteHausarzt (15 Prozent) gab an, auch englischsprachige Publikationen zulesen. Als Begründung wurden meist Zeitmangel und mangelndeSprachkenntnisse angeführt."Die Ergebnisse zeigen, dass sich Hausärzte engagiert für einegute medizinische Versorgung ihrer Patienten fortbilden. Da neuemedizinische Erkenntnisse aber ganz überwiegend in englischsprachigenFachzeitschriften publiziert werden, stellt sich die Frage, wie dieseaktuellen Fachinformationen schnell und kompakt in der Hausarztpraxisankommen können", sagt Helmut Schröder, stellvertretenderGeschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Auchdas wichtige Instrument der evidenzbasierten Leitlinien werde zuwenig genutzt. "Solche Informationen könnten beispielsweise verstärktüber die Software der Ärzte Eingang in die Hausarztpraxen finden, umeinen schnellen Transfer neuer wissenschaftlicher Ergebnisse in diePraxis zu ermöglichen", so Schröder.Ärztliche Fortbildungen stehen als Informationsquelle an ersterStelleÄrztliche Fortbildungen stehen nach der Befragung bei denHausärzten als Möglichkeit zur fachlichen Information deutlich anerster Stelle (77 Prozent). Auch die unmittelbare persönlicheKommunikation unter Kollegen stellt eine wichtige Quelle dar: DieMehrheit bewertet Qualitätszirkel oder den Austausch mit ärztlichenKollegen als Informationsquelle gut oder sehr gut (73 bzw. 57Prozent). An dritter Stelle stehen deutschsprachigeFachpublikationen, die von fast zwei Drittel der Befragten häufigbevorzugt werden (64 Prozent). Aber auch die NationalenVersorgungsleitlinien (NVL) oder andere Leitlinien werden von derMehrheit der Ärzte als sehr gut oder gut bewertet (65 und 62Prozent). Allerdings gibt es hier eine Diskrepanz zur persönlichenNutzung: Lediglich 35 Prozent haben in den letzten sechs Monaten dieLeitlinien von medizinischen Fachgesellschaften tatsächlich häufiggenutzt, bei den NVL fällt der Nutzungsgrad mit 28 Prozent nochgeringer aus. Deutlich weniger genutzt werden moderne Medien wieOnline-Plattformen (28,2 Prozent) oder Evidenz-Datenbanken (12,1Prozent), obwohl sie hinsichtlich der Qualität positiv bewertetwerden.Bei englischsprachigen, internationalen Publikationen, in denendie neuen wissenschaftlichen Ergebnisse erscheinen, zeigt sichebenfalls eine große Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.Obwohl fast die Hälfte der befragten Hausärzte englischsprachigePublikationen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit grundsätzlichpositiv bewertet (49 Prozent), wurden diese im Schnitt nur von knapp15 Prozent der Befragten tatsächlich häufig genutzt. JüngereHausärzte nutzen internationale Journals allerdings signifikanthäufiger als ihre älteren Kollegen.Durchschnittlich drei Stunden pro Woche für FachlektüreDoch wie viel Zeit wenden Hausärzte auf, um medizinischeFachlektüre zu lesen? Neun von zehn der befragten Ärzte hatten imbefragten Vier-Wochen-Zeitraum medizinische Fachliteratur gelesen undgaben an, dafür im Durchschnitt drei Stunden pro Woche aufgewendet zuhaben. Auch hier zeigt sich: Die Zeit für englischsprachigeFachlektüre fällt deutlich geringer aus (29 Prozent und 1,6 Stunden).Als Hinderungsgründe wurden meist Zeitprobleme (82 Prozent) sowiesprachliche Barrieren angegeben (75 Prozent). Die Mehrheit derbefragten Ärzte hält es vor diesem Hintergrund auch für notwendig,dass englischsprachige Quellen in deutscher Sprache angeboten werden(74 Prozent). Fragt man die Hausärzte als Ratgeber, was sie einemjüngeren hausärztlich tätigen Kollegen empfehlen würden, so gebenhier 74 Prozent zwischen zwei und fünf Stunden sowie 12 Prozent mehrals fünf Stunden Fachlektüre pro Woche an. Diese Empfehlungen liegenüber den tatsächlich aufgewendeten eigenen Stundenangaben."Insgesamt wird deutlich, dass Hausärzte aktuell eher denpersönlichen Austausch im Rahmen von Fortbildungen, Qualitätszirkelnoder im bilateralen Gespräch mit ärztlichen Kollegen oderPharmareferenten nutzen", sagt WIdO-Geschäftsführer Helmut Schröder."Angesichts der rasanten Wissensvermehrung in der Medizin ist es aberwichtig, dass neue Erkenntnisse schnell in die Praxis gelangen. Dieskönnte zum Beispiel über die Praxis-Software der Ärzte gelingen", soSchröder. Die Chancen der Digitalisierung sollten noch stärkergenutzt werden, um den Ärzten systematisch aufbereitete undqualitätsgesicherte Informationen zur Verfügung zu stellen. FürDeutschland gibt es bisher nur wenige Untersuchungen zurInformationsversorgung und Informationsbeschaffung von Ärzten. Deraktuelle WIdOmonitor schließt diese Lücke und beleuchtet, welcheMöglichkeiten Hausärzte heute nutzen und wie sie diese bewerten. DieOnline-Befragung wurde auf Grundlage eines vorab getestetenFragebogens vom 1. September bis zum 18. November 2016 durchgeführt.Stichprobenziehung und Datenerhebung im Rahmen einesOnline-Ärzte-Panels erfolgte durch DocCheck-Medical-Services GmbH.Insgesamt haben 1.003 hausärztlich tätige Ärzte an der Befragungteilgenommen.Download des WIdOmonitors:www.wido.de/publikationen/widomonitor/wido-monitor-1-2017.html