Online-Banking oder persönliche Beratung? Kunden fordern beides / Studie: Einfache Bankdienstleistungen erledigen Verbraucher lieber online - komplexe lieber klassisch

Stuttgart (ots) - Repräsentative Umfrage unter 1.000 volljährigen Verbrauchernzeigt, welche digitalen Bankservices intensiv genutzt werdenÜberweisungsformulare per Kugelschreiber ausfüllen, Kontoauszüge in der Filialeabholen - mehr als drei Viertel der Verbraucher in Deutschland sehen das alseine Last, von der sie das Online-Banking befreit hat. Komplexere Bankgeschäftewie Versicherungen abschließen oder langfristige Geldanlagen erledigt dieMehrheit aber weiterhin lieber auf klassischem Wege als per Internet. Das zeigtdie Studie "Digitale Bankservices 2019", für die 1.000 Deutsche im Frühjahr 2019im Auftrag der Creditplus Bank AG repräsentativ befragt wurden.Bankgeschäfte lieber mit oder ohne Internet erledigen? Für die meistenBankkunden lautet die Antwort: Kommt darauf an. Je einfacher die Dienstleistung,umso lieber erledigen die Deutschen sie per Online-Banking. Auf Platz eins stehthier die Überweisung: 78 Prozent führen sie lieber online aus, lediglich 19Prozent setzen dafür weiterhin eher auf Stift und Papier.Online-Banking: Favorit für AlltäglichesAuch in anderen Bereichen ziehen ähnlich viele Kunden den digitalen Zugang zuihrer Bank vor: Kontostand abfragen (77 Prozent), Nachrichten austauschen (73Prozent), Kontodaten verwalten (70 Prozent) und Daueraufträge einrichten oderändern (69 Prozent). Kurzfristige Geldanlagen wie zum Beispiel Tagesgeld managenzwar nur 47 Prozent der Verbraucher bevorzugt online. Aber auch in diesemBereich ist die digitale Variante beliebter. Denn lediglich 32 Prozentbevorzugen hier den klassischen Weg, während 21 Prozent gar kein Geldkurzfristig anlegen.Kompliziertes lieber klassischMehrheitlich meiden die Verbraucher Online-Banking bei komplexeren Anliegen.Eine Versicherung, zum Beispiel als Altersvorsorge, schließen 52 Prozent derDeutschen lieber auf herkömmliche Weise ab, während nur 30 Prozent bevorzugt denWeg über das Internet gehen. Bei mittel- und langfristigen Geldanlagenbevorzugen 32 Prozent die klassische, 29 Prozent die Online-Variante.Konsumenten-Kredite nehmen 23 Prozent lieber online auf, während 38 Prozent dasInternet hier lieber außen vor lassen. Die kleinste Rolle spielen digitaleServices bisher, wenn es um Beratung zu Bankdienstleistungen geht: 64 Prozentbevorzugen hier weiterhin den direkten, persönlichen Kontakt, während lediglich19 Prozent eine Internet-Beratung vorziehen.Akzeptanz aller digitalen Bankservices wächstAuch wenn sich einfachere und komplexere digitale Bankdienstleistungenunterschiedlicher Beliebtheit erfreuen, eines ist ihnen gemeinsam: Mit Ausnahmeder Beratung hat die Akzeptanz des Online-Bankings in allen genannten Bereichenim Vergleich zum Vorjahr um ein bis vier Prozentpunkte zugelegt.Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank, erwartet deshalb, dasssich Online-Lösungen mittelfristig auch für komplexere Bankgeschäfte zurbevorzugten Variante der Kunden entwickeln werden: "Verbraucher nutzenOnline-Banking überall dort, wo es den Alltag spürbar einfacher macht", soRudack. "Deswegen muss das Ziel im Online-Banking sein, auch die komplexerenBankgeschäfte für die Kunden mit digitalen Services zu vereinfachen."Mit diesem Ansatz hat die Creditplus Bank zum Beispiel ihre CreditPlus4Now Appmit einer komfortablen und leichten Videoidentifikation entwickelt, die ihrenKunden die Online-Aufnahme von Krediten entscheidend vereinfacht.Zur Studie "Digitale Bankservices 2019":Im Frühjahr wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durch dasMarktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie istbevölkerungsrepräsentativ.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2kjHXJjEine Infografik finden Sie hier:http://bit.ly/32WrbRJ